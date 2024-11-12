غلق 17 محل تجاري غير مرخص بأبو صوير في الإسماعيلية (صور)

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو صوير، في محافظة الإسماعيلية، بتنفيذ حملة للمرور على عدد من المحال التجارية في عدة مناطق بالمركز والمدينة والتأكد من حصولهم على التراخيص اللازمة.

تنفيذ قرارات غلق متنوعة

وأسفرت الحملة عن تنفيذ قرارات بالغلق لعدد 17 محلًّا تجاريًّا؛ لعدم وجود التراخيص اللازمة وذلك طبقًا لقانون المحال العامة رقم 54 لسنة 2019.

جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

حيثيات قرارات الغلق

ومن الجدير ذكره، أن قرارات الغلق للمحال التجارية يتم استصدارها لحين تقنين أوضاعهم واستخراج التراخيص اللازمة طبقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.

جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية بتطبيق القانون والالتزام باللوائح المنظمة للمحال التجارية.



جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

وعلى صعيد أخر وجه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية بتطوير مدخل مدينة الإسماعيلية من طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، في إطار تطوير المحاور المرورية الأساسية والتي تخدم المواطنين.

ومن جانبه أوضح المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، أنه تنفيذًا للتوجيهات تقوم مديرية الطرق والنقل بأعمال التطوير والتجميل بمنطقة كمين المنايف (مدخل مدينة الإسماعيلية من صحراوي القاهرة الإسماعيلية في اتجاه نفيشة).

تركيب بلدورات أسفل الكوبرى

مشيرًا إلى أن الأعمال تشمل تركيب بلدورات وزراعة الميدان أسفل الكوبري للقادم من القاهرة والمتجه إلى القاهرة؛ وذلك لتحسين المظهر الجمالي لمداخل المحافظة ومخارجها.

وعلى صعيد آخر انتهت مديرية الطرق والنقل، في محافظة الإسماعيلية تحت إشراف المهندس أحمد الشيمي مدير عام الطرق والنقل، بأعمال فرد الطبقة الأسفلتية بمنطقة ٢٤ أكتوبر، بحي ثالث مدينة الإسماعيلية والتي تشمل ١٢ شارعًا.

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