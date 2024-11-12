بالتنورة والورود، استقبال بعثة منتخب ليبيا لخوض بطولة شمال أفريقيا مواليد 2005 (صور)

استقبل الدكتور محمد شيحة، مدير بطولة شمال إفريقيا للشباب لكرة القدم مواليد 2005، بعثة منتخب ليبيا بحفاوة بالغة لدى وصولها للإسماعيلية.

استعدادات لانطلاق البطولة

يأتي ذلك استعدادا للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس أمم القارة السمراء تحت 20 سنة، التي تقام خلال الفترة من 14 وحتى 26 نوفمبر الجاري، بوجود منتخبات مصر والمغرب والجزائر وتونس.

جانب من مراسم الاستقبال،فيتو

جانب من مراسم الاستقبال،فيتو

مباراة ودية قبل البطولة

وكان منتخب مصر للشباب لكرة القدم مواليد 2005، قد انتظم داخل معسكر مغلق بالإسماعيلية، ولعب وديًا مع تنزانيا للمرة الثانية السبت الماضي، وحقق الفوز بثلاثة أهداف نظيفة، تحت قيادة البرازيلى ميكالى روجيريو ولحق به منتخب المغرب قبل يوم.

جانب من مراسم الاستقبال،فيتو

جانب من مراسم الاستقبال،فيتو

جانب من مراسم الاستقبال،فيتو

وصول الحكام وبعض الفرق

بدأت اللجان المنظمة والحكام لتصفيات شمال أفريقيا لكرة القدم مواليد 2005 تصل تباعًا للإسماعيلية، وتضم جمال علام رئيس اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم، والاتحاد المصري للعبة، ووليد سعدي "النائب" ومحمود همامي المدير التنفيذي ومعتز بالله الدشراوي، ووجدي ناجي، وهيثم راشد، ومنذر الشواشي، ومحمد بلال قندور.

جانب من مراسم الاستقبال،فيتو

جانب من مراسم الاستقبال،فيتو

جانب من مراسم الاستقبال،فيتو

جانب من مراسم الاستقبال،فيتو

جانب من مراسم الاستقبال،فيتو

ومحمد علي يونس، وسالم السويح، وماهر بن عمار، ويامن بن علي، وحليم جندوي، ومهدي عبد الشارف، وخديجة الخدير، "والحكام " لاكي كاسا ليروي، وإيلي رويلة ديرير، وعبد الواحد حريويدة، وحسن محمد حسن، ونعيم حسن، ويوسف الجامي، وأيمن إسماعيل، وسارة كماد، ولطفي بيقوسا، وياسين بن سلامة، ومصطفى كشاف، وحمزة الناصري وعبد الصمد ابرتوني.