الأحد 10 نوفمبر 2024
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محافظات

وصول بعثة منتخب المغرب للشباب إلى الإسماعيلية (صور)

جانب من مراسم الاستقبال،
جانب من مراسم الاستقبال، فيتو

استقبل الدكتور محمد شيحة، مدير بطولة شمال أفريقيا للشباب لكرة القدم مواليد 2005، بحفاوة، بعثة منتخب المغرب لدى وصولها إلى الإسماعيلية، صباح اليوم الأحد، استعدادًا لخوض التصفيات المؤهلة لكأس أمم القارة السمراء تحت 20 سنة. 

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مدة اقامة البطولة 

وذلك خلال الفترة بين 14 وحتى 26 نوفمبر الجاري، بمشاركة منتخبات مصر وتونس والجزائر وليبيا، بإستاد هيئة قناة السويس الجديد. 

جانب من مراسم الاستقبال،فيتو
جانب من مراسم الاستقبال،فيتو
جانب من مراسم الاستقبال،فيتو
جانب من مراسم الاستقبال،فيتو

الإشراف على تشكيل اللجان 

وكان الدكتور محمد شيحة مدير بطولة شمال أفريقيا للشباب لكرة القدم مواليد 2005 أشرف على تشكيل اللجان النوعية من المتطوعين، وتحديد مهام عمل أعضائها في استقبال اللجنة المنظمة والحكام والبعثات، التي بدأت بوصول منتخب مصر، وخاض أمس السبت، مباراة ودية مع تنزانيا، تلاه حضور المغرب اليوم الأحد، ثم ليبيا والجزائر وتونس، تصل أيام 12 و13 نوفمبر الجاري. 

جانب من مراسم الاستقبال،فيتو
جانب من مراسم الاستقبال،فيتو
جانب من مراسم الاستقبال،فيتو
جانب من مراسم الاستقبال،فيتو
جانب من مراسم الاستقبال،فيتو
جانب من مراسم الاستقبال،فيتو

بطولة شمال أفريقيا 

تجدر الإشارة إلى أن جمال علام رئيس اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم، والاتحاد المصري للعبة، ووليد سعدي "النائب" ومحمود همامي المدير التنفيذي يصلوا تباعًا للإسماعيلية ومعهم "أعضاء اللجان المنظمة" معتز بالله الدشراوي، ووجدي ناجي، وهيثم راشد، ومنذر الشواشي، ومحمد بلال قندور، ومحمد علي يونس، وسالم السويح، وماهر بن عمار، ويامن بن علي، وحليم جندوي، ومهدي عبد الشارف، وخديجة الخدير، "والحكام " لاكي كاسا ليروي، وإيلي رويلة ديرير، وعبد الواحد حريويدة، وحسن محمد حسن، ونعيم حسن، ويوسف الجامي، وأيمن إسماعيل، وسارة كماد، ولطفي بيقوسا، وياسين بن سلامة، ومصطفى كشاف، وحمزة الناصري وعبد الصمد ابرتوني. 

جانب من مراسم الاستقبال،فيتو
جانب من مراسم الاستقبال،فيتو
جانب من مراسم الاستقبال،فيتو
جانب من مراسم الاستقبال،فيتو
جانب من مراسم الاستقبال،فيتو
جانب من مراسم الاستقبال،فيتو

 

جانب من مراسم الاستقبال،فيتو
جانب من مراسم الاستقبال،فيتو
جانب من مراسم الاستقبال،فيتو
جانب من مراسم الاستقبال،فيتو
جانب من مراسم الاستقبال،فيتو
جانب من مراسم الاستقبال،فيتو
جانب من مراسم الاستقبال،فيتو
جانب من مراسم الاستقبال،فيتو
جانب من مراسم الاستقبال،فيتو
جانب من مراسم الاستقبال،فيتو

 

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الاسماعيلية محمد شيحة استاد هيئة قناة السويس بطولة شمال أفريقيا البطولة المغرب

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