اللجنة المنظمة لتصفيات شمال أفريقيا للكرة تتفقد استاد هيئة قناة السويس (صور)

تفقد وفد من اللجنة المنظمة لتصفيات شمال أفريقيا لكرة القدم مواليد 2005، التي تقام في الإسماعيلية، إستاد هيئة قناة السويس الجديد، والذي سيشهد فعاليات البطولة.

موعد إقامة البطولة

وتقام بطولة تصفيات شمال أفريقيا لكرة القدم مواليد 2005 خلال الفترة من 14 وحتى 26 نوفمبر الجاري، بمشاركة المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر المستضيفة للحدث.

استقبال الوفد من اللجنة المنظمة بالإسماعيلية

وكان معتز بالله الدشراوي المنسق العام لمباريات تصفيات شمال أفريقيا لكرة القدم مواليد 2005، يرافقه بلال الغندور المسؤول الأمني، ووجدي ناجي المسؤول المالي، وهيثم الراشدي المسؤول الإعلامي، تفقدوا إستاد هيئة قناة السويس الجديد، واطمئنوا على استعداده لاستقبال اللقاءات الرسمية بالشكل الأمثل.

جانب من تفقد اللجنة،فيتو

جانب من تفقد اللجنة،فيتو

تفقد منشآت استاد الهيئة

ومن جانبه قال الدكتور محمد شيحة مدير بطولة شمال إفريقيا للشباب لكرة القدم مواليد 2005: إن اللجنة المنظمة لتصفيات الحدث القاري المصغر تفقدت جميع منشآت استاد هيئة قناة السويس الجديد وانبهرت به.

وأضاف "شيحة " أن الاستاد يقع في نطاق قرية أولمبية تبلغ مساحتها 86 فدان افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أول سبتمبر 2022، واستضافت العديد من المباريات الدولية بينهما إحدى مجموعات بطولة كأس إفريقيا للشباب تحت 20 سنة العام الماضي.

جانب من تفقد اللجنة،فيتو

جانب من تفقد اللجنة،فيتو

مميزات استاد هيئة قناة السويس

وأشار شيحة إلى أن استاد هيئة قناة السويس الجديد يسع 21 ألف متفرج، ويضم مقصورة رئيسية وقاعتين لكبار الزوار "vip" بشاشات عرض، وثمان استراحات، ومصعد بانوراما.

وأوضح " شيحة " أن الاستاد ملحق به عدد 2 غرفة للاعبين، وأخرى للحكام، ومراقب المباراة، وقاعتين للصحفيين مجهزتين بالإنترنت، والترجمة الفورية.

جانب من تفقد اللجنة،فيتو

وأكد " شيحة " أن أرضية الاستاد من النوع الهايبر طبقا لأحدث الأنظمة العالمية وهو عبارة عن خليط بين النجيل الصناعي والطبيعي.

وتابع الدكتور محمد شيحة مدير بطولة شمال إفريقيا للشباب لكرة القدم مواليد 2005 أن الإستاد به 22 بوابة منها يعمل بنظام تذكرتي وهناك نافورة مضيئة أمام مدخل كبار الزوار.

وأشاد "شيحة " بنظام الإضاءة المستخدم في الاستاد 4 أبراج إنارة بارتفاع 55 مترًا تستخدم فيها "lea" بعدد 95 كشافًا لكل برج وهناك 2 شاشة عرض إلكتروني ذات حجم كبير.

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