شيحة يعتمد تشكيل اللجان التنظيمية لبطولة شمال أفريقيا للشباب مواليد 2005

اعتمد الدكتور محمد شيحة، المنسق العام لبطولة شمال أفريقيا مواليد 2005 التي تستضيفها الإسماعيلية بإستاد هيئة قناة السويس الجديد، التشكيل النهائي للجان البطولة التنظيمية.



تشكيل لجان البطولة

وجاء تشكيل اللجان النوعية الخاصة بالبطولة والمقامة في الإسماعيلية على النحو التالى: المساعدون: خالد محمد عبد الهادي، ومحمد محمد علي ياسين، وإبراهيم نصر الدين، وداليا محمد إبراهيم الكيلاني.

منسق البطولة: الدكتور محمد فتوح غنيم، التنسيق والمتابعة: الدكتور أحمد فاروق

رؤساء اللجان النوعية: أحمد أبو الرجال "لجنة الحكام"، وخالد لطفي "الإعلام"، وجمال السيد محمود هيلتون ورجب رشدي "الجماهير"، والدكتور محمد جبريل "الطبية"، سيد حسن ومحسن العركي "اللوجيستك"، وليد صابر "البطاقات"، وأحمد عبد اللطيف وياسمين دياب وسالي حواء وأسماء خليل "البروتوكول"، ومحمد محمد علي الطاهر "العلاقات العامة"، وأحمد سليم "التسويق"، الدكتور محمد رضوان "أطفال الملاعب"، وإسلام العيسوي "الأمن"، والإمام عبد العاطي الإمام "المالية"، ومحمد خليفة مرسي "التدريب والملاعب"، وعبد الرحمن يونس وعبد الرحمن القرعلي "الهندسية"، وشيرين محمد رشوان " السياحة"، ومحمد مظهر " it"، ومحمد عبد المعطي "الإذاعة والتلفزيون"، ومحمد إبراهيم عبد الرحيم " الشؤون القانونية"، وهدير بكر "النقل والمواصلات"، ومحمد علاء الدين حسن زرزور "الإقامة والإعاشة"، ونرمين مجدي كامل "tloc".

نبذة عن فعاليات البطولة

يذكر أن بطولة شمال أفريقيا، تقام على استاد هيئة قناة السويس خلال الفترة من 12 وحتى 26 نوفمبر، وذلك بمشاركة منتخبات المغرب، والجزائر، وتونس، وليبيا، بجانب مصر.

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