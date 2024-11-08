الجمعة 08 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

شيحة يعتمد تشكيل اللجان التنظيمية لبطولة شمال أفريقيا للشباب مواليد 2005

محمد شيحة، فيتو
محمد شيحة، فيتو

اعتمد الدكتور محمد شيحة، المنسق العام لبطولة شمال أفريقيا مواليد 2005 التي تستضيفها الإسماعيلية بإستاد هيئة قناة السويس الجديد، التشكيل النهائي للجان البطولة التنظيمية. 

رفع كفاءة ميادين الإسماعيلية وإصلاح خط مياه عكرة بالطريق الصحراوي (صور)

تنفيذ 13 حالة إزالة فورية لتعديات البناء المخالف في الإسماعيلية (صور)


تشكيل لجان البطولة 

وجاء تشكيل اللجان النوعية الخاصة بالبطولة والمقامة في الإسماعيلية على النحو التالى: المساعدون: خالد محمد عبد الهادي، ومحمد محمد علي ياسين، وإبراهيم نصر الدين، وداليا محمد إبراهيم الكيلاني. 

منسق البطولة: الدكتور محمد فتوح غنيم، التنسيق والمتابعة: الدكتور أحمد فاروق 

رؤساء اللجان النوعية: أحمد أبو الرجال "لجنة الحكام"، وخالد لطفي "الإعلام"، وجمال السيد محمود هيلتون ورجب رشدي "الجماهير"، والدكتور محمد جبريل "الطبية"، سيد حسن ومحسن العركي "اللوجيستك"، وليد صابر "البطاقات"، وأحمد عبد اللطيف وياسمين دياب وسالي حواء وأسماء خليل "البروتوكول"، ومحمد محمد علي الطاهر "العلاقات العامة"، وأحمد سليم "التسويق"، الدكتور محمد رضوان "أطفال الملاعب"، وإسلام العيسوي "الأمن"، والإمام عبد العاطي الإمام "المالية"، ومحمد خليفة مرسي "التدريب والملاعب"، وعبد الرحمن يونس وعبد الرحمن القرعلي "الهندسية"، وشيرين محمد رشوان " السياحة"، ومحمد مظهر " it"، ومحمد عبد المعطي "الإذاعة والتلفزيون"، ومحمد إبراهيم عبد الرحيم " الشؤون القانونية"، وهدير بكر "النقل والمواصلات"، ومحمد علاء الدين حسن زرزور "الإقامة والإعاشة"، ونرمين مجدي كامل "tloc".

نبذة عن فعاليات البطولة 

يذكر أن بطولة شمال أفريقيا،  تقام على استاد هيئة قناة السويس خلال الفترة من 12 وحتى 26 نوفمبر، وذلك بمشاركة  منتخبات المغرب، والجزائر، وتونس، وليبيا، بجانب مصر. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

اللجان النوعية محمد شيحة المنتخبات اللجان بطولة شمال أفريقيا استاد هيئة قناة السويس

مواد متعلقة

رفع كفاءة ميادين الإسماعيلية وإصلاح خط مياه عكرة بالطريق الصحراوي (صور)

ضبط عاطل يروج للمواد المخدرة وبحوزته سلاحا ناريا بالإسماعيلية

يدير مصنع هيروين، ضبط عاطل بحوزته كمية من المخدرات بالإسماعيلية

تنفيذ 13 حالة إزالة فورية لتعديات البناء المخالف في الإسماعيلية (صور)

الأكثر قراءة

سعر الدولار بالبنك المركزي والبنوك المصرية اليوم الجمعة 8/ 11/ 2024

الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة على هذه الأماكن الأسبوع المقبل

25 جنيها تراجعا في سعر جرام الذهب بختام تعاملات اليوم الجمعة 8/ 11/ 2024

ما فضائل يوم الجمعة وما الأعمال المستحبة فيه؟

انخفاض سعر الكتكوت الأبيض اليوم الجمعة في الأسواق

تعليق نجيب ساويرس على ضربة جزاء زد أمام الأهلي

6 تصريحات نارية لـ جوميز عقب مباراة الزمالك وسموحة

جوميز: الزمالك يعاني ماديا ولست راضيا عن أداء اللاعبين أمام سموحة

منوعات

المزيد

يضم مجوهرات وساعات وسيارات، دار سوذ بيز تنظم مزادا علنيا في السعودية

بالدموع والأدعية، تعاطف واسع مع ملك جمال الأردن بعد إصابته بمرض خطير

الأمير ويليام معترفا: هذا العام " الأصعب" في حياتي

مشهد مهيب، صحن الطواف يشهد كثافة عالية من الطائفين (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الجمعة 08- 11- 2024 في الأسواق

أسعار التبغ المسخن بالأسواق اليوم الجمعة 8/11/2024

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الجمعة بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

اتخذها في ولايته الأولى.. 8 إجراءات قاسية لـ ترامب تحدد ملامح سياساته القادمة ضد المهاجرين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شراء الذهب في المنام وعلاقته بفك الكرب وسداد الديون

ما فضائل يوم الجمعة وما الأعمال المستحبة فيه؟

رجس من عمل الشيطان، الأوقاف تحذر من خطر القمار الإلكتروني على الأفراد والمجتمعات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads