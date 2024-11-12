وقف عدد من محاولات البناء المخالف خلال حملة بحي ثالث بالإسماعيلية (صور)
قامت الوحدة المحلية لحي ثالث في مدينة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، بإيقاف بناء دور مخالف، بمنطقة الأبراج خلف ديوان عام المحافظة.
إيقاف محاولة بناء
وأوضح أحمد العايدي رئيس حي ثالث مدينة الإسماعيلية، أنه تم إيقاف محاولة بناء المخالف، وإزالة التجهيزات بالدور الـ 12 من العقار، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
تصد لحالة وضح حاجز حديدي مخالف
وعلى جانب آخر، تم رصد حالة وضع حاجز حديدي بنهر الطريق، بمنطقة الخامسة خلف التعاونيات، وتم إزالة كافه الحواجز بالكامل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء، ورفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام؛ للحفاظ على حق المواطنين في شارع ورصيف آمن وخاصة كبار السن والأطفال وذوي الهمم، وفي إطار سعيه الدائم للحفاظ على انضباط الشارع الإسماعيلي، والحفاظ على الوجه الحضاري للمحافظة.
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