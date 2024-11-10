الأحد 10 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

جامعة القناة تقدم خدمات طبية شاملة لأعضاء نقابة المعلمين بالإسماعيلية (صور)

جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو

استقبل الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الأحد الموافق 10 نوفمبر،  محمد حسين، نقيب المعلمين بالإسماعيلية رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم الخماسية، بحضور الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 

جامعة القناة تدعم أوقاف الإسماعيلية في تنفيذ برامج تدريبية شاملة (صور)

جامعة القناة تنظم المؤتمر العلمي البيئي الأول لكلية العلوم

تكثيف دور الجامعة في خدمة المجتمع 

 

وخلال اللقاء، أكد الدكتور ناصر مندور أهمية تعزيز التعاون بين الجامعة ونقابة المعلمين لخدمة المجتمع. 

 

وأشاد بالدور المجتمعي الفعال للجامعة وتطلعاتها لتقديم مزيد من الخدمات التي تحقق الصالح العام. 

شكر وتقدير لجامعة قناة السويس 

من جانبه، أعرب  محمد حسين، نقيب المعلمين بالإسماعيلية، عن شكره وتقديره لرئيس الجامعة وفريق العمل بإدارة القوافل بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة على تقديم خدمات طبية شاملة لأعضاء النقابة وأسرهم، والتي شملت 11 تخصصًا.  

جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو

اشادة نقيب المعلمين بدور الجامعة

وأشاد نقيب المعلمين  بالدور الريادي لجامعة قناة السويس في المجتمع، مبديًا رغبته في مزيد من التعاون في مجالات متعددة.

من جانبها، أكدت الدكتورة دينا أبو المعاطي أن الجامعة تسعى من خلال شراكاتها المجتمعية إلى تعزيز الخدمات المقدمة، مشيرةً إلى أن هذه الخدمات الطبية تأتي ضمن دور الجامعة الريادي في دعم المجتمع المحلي. 

كما أشاد " محمد حسين"  بنجاح الجامعة في تنظيم البطولة الأولى للجامعات المصرية في كرة القدم الخماسية بمشاركة تسع جامعات، معربًا عن تطلعه لتنظيم البطولة في دورتها الثانية بجامعة قناة السويس، مُعلنا عن رغبته في استضافة الجامعة للبطولة الأفريقية الأولى للجامعات التي يرعاها الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو

وبدوره، رحب الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بفكرة استضافة البطولة الأفريقية الأولى للجامعات المصرية، مؤكدًا على دعمه لجميع الجهود لاستمرار تميز الجامعة في تنظيم مثل هذه الفعاليات الرياضية على مستوى محلي ودولي. 

مؤكدًا ترحيبه بإستضافة الجامعة للنسخة الثانية من بطولة الجامعات المصرية للكرة الخماسية بعد نجاحها في تنظيمها في دورتها الأولى.

 

حضر اللقاء من الجامعة المهندسة وفاء إمام، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، والأستاذ خالد مطرود مدير إدارة القوافل.

جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو

ومن نقابة المعلمين  سماح أحمد محمد، عضو اللجنة النقابية ومدير إدارة التواصل ودعم المعلمين بمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية.

 

وفي ختام اللقاء، قام نقيب المعلمين بمنح الدكتور ناصر مندور، والدكتورة دينا أبو المعاطي، والمهندسة وفاء إمام، درع النقابة تقديرًا لجهودهم الكبيرة في تقديم الخدمات الطبية للمعلمين وذويهم.

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

جامعة القناة جامعة قناة السويس الجامعة الدكتور ناصر مندور نقيب المعلمين بالإسماعيلية نقابة المعلمين

مواد متعلقة

جامعة القناة تدعم أوقاف الإسماعيلية في تنفيذ برامج تدريبية شاملة (صور)

جامعة القناة تنظم المؤتمر العلمي البيئي الأول لكلية العلوم

جامعة القناة تُنظم ملتقى توظيف الشركات الصينية غدًا

جامعة القناة تنظم ندوة حول حماية حقوق الملكية الفكرية ضمن فعاليات أسبوع ريادة الأعمال

الأكثر قراءة

عمر مرموش أول لاعب بالتاريخ يسجل 3 أهداف في مباريات متتالية من ركلة حرة

مصرع شاب أثناء التنقيب عن الآثار والقبض على 5 آخرين بالأقصر

تفاصيل عرض الأخدود السعودي لضم زيزو من الزمالك في الانتقالات الشتوية

ما هو وقت قراءة سورة الفتح والأحاديث الواردة في فضلها

السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين

خبير يكشف مصير سعر الدولار والفائدة خلال الفترة المقبلة (فيديو)

التابلت هيرجع المخازن، قرار عاجل من التعليم لطلاب الثانوية العامة

خبير تربوي يكشف 11 سببا لإلزام طلاب الثانوية العامة برد التابلت

منوعات

المزيد

رسميا، تأكيد موعد إصدار لعبة GTA 6

بعد تعافيها من السرطان، ظهور جديد لكيت ميدلتون بلندن في يوم الذكرى

فصل 92 طالبا جامعيا بالأردن بسبب شهادة تركية مزورة

مثل الهواتف والتلفزيونات، المقلاة الهوائية جاسوس جديد بكل منزل

المزيد

خدمات

المزيد

أحدث أسعار الألومنيوم اليوم الأحد بالسوق المحلي

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الأحد 10/ 11/ 2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد 10/11/2024

بكام سعر كيلو الأرز الأبيض اليوم الأحد للمستهلك

المزيد

انفوجراف

الجدول الزمني لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسي 2024/2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الصلاة على النبي طلبا لرفع الوباء والشفاء من الأمراض؟ دار الإفتاء تجيب

ما هو وقت قراءة سورة الفتح والأحاديث الواردة في فضلها

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة إمام المتقين علي بن أبي طالب (4 – 4)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads