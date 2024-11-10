جامعة القناة تقدم خدمات طبية شاملة لأعضاء نقابة المعلمين بالإسماعيلية (صور)

استقبل الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الأحد الموافق 10 نوفمبر، محمد حسين، نقيب المعلمين بالإسماعيلية رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم الخماسية، بحضور الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تكثيف دور الجامعة في خدمة المجتمع

وخلال اللقاء، أكد الدكتور ناصر مندور أهمية تعزيز التعاون بين الجامعة ونقابة المعلمين لخدمة المجتمع.

وأشاد بالدور المجتمعي الفعال للجامعة وتطلعاتها لتقديم مزيد من الخدمات التي تحقق الصالح العام.

شكر وتقدير لجامعة قناة السويس

من جانبه، أعرب محمد حسين، نقيب المعلمين بالإسماعيلية، عن شكره وتقديره لرئيس الجامعة وفريق العمل بإدارة القوافل بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة على تقديم خدمات طبية شاملة لأعضاء النقابة وأسرهم، والتي شملت 11 تخصصًا.

جانب من اللقاء،فيتو

جانب من اللقاء،فيتو

اشادة نقيب المعلمين بدور الجامعة

وأشاد نقيب المعلمين بالدور الريادي لجامعة قناة السويس في المجتمع، مبديًا رغبته في مزيد من التعاون في مجالات متعددة.

من جانبها، أكدت الدكتورة دينا أبو المعاطي أن الجامعة تسعى من خلال شراكاتها المجتمعية إلى تعزيز الخدمات المقدمة، مشيرةً إلى أن هذه الخدمات الطبية تأتي ضمن دور الجامعة الريادي في دعم المجتمع المحلي.

كما أشاد " محمد حسين" بنجاح الجامعة في تنظيم البطولة الأولى للجامعات المصرية في كرة القدم الخماسية بمشاركة تسع جامعات، معربًا عن تطلعه لتنظيم البطولة في دورتها الثانية بجامعة قناة السويس، مُعلنا عن رغبته في استضافة الجامعة للبطولة الأفريقية الأولى للجامعات التي يرعاها الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

جانب من اللقاء،فيتو

جانب من اللقاء،فيتو

وبدوره، رحب الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بفكرة استضافة البطولة الأفريقية الأولى للجامعات المصرية، مؤكدًا على دعمه لجميع الجهود لاستمرار تميز الجامعة في تنظيم مثل هذه الفعاليات الرياضية على مستوى محلي ودولي.

مؤكدًا ترحيبه بإستضافة الجامعة للنسخة الثانية من بطولة الجامعات المصرية للكرة الخماسية بعد نجاحها في تنظيمها في دورتها الأولى.

حضر اللقاء من الجامعة المهندسة وفاء إمام، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، والأستاذ خالد مطرود مدير إدارة القوافل.

جانب من اللقاء،فيتو

جانب من اللقاء،فيتو

جانب من اللقاء،فيتو

ومن نقابة المعلمين سماح أحمد محمد، عضو اللجنة النقابية ومدير إدارة التواصل ودعم المعلمين بمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية.

وفي ختام اللقاء، قام نقيب المعلمين بمنح الدكتور ناصر مندور، والدكتورة دينا أبو المعاطي، والمهندسة وفاء إمام، درع النقابة تقديرًا لجهودهم الكبيرة في تقديم الخدمات الطبية للمعلمين وذويهم.

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