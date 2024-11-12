الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الأهلي يحتفل بذكرى فوزه بدوري أبطال إفريقيا للمرة الرابعة

الأهلي
الأهلي

احتفى النادي الأهلي عبر صفحته الرسمية بفوزه ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الرابعة في تاريخه عام 2005، على حساب نظيره النجم الساحلي التونسي. 

وفاز الأهلي بنتيجة 3-0 في مباراة الاياب التي اقيمت في القاهرة، بعدما تعادل الفريقان في الذهاب سلبيا بدون أهداف. 

وأحرز ثلاثية الأهلى فى المباراة النهائية كل من محمد أبو تريكة بالدقيقة 20 ثم أضاف أسامة حسنى الهدف الثانى فى الدقيقة 51، وسجل الهدف الثالث محمد بركات بالدقيقة 91.

ونشر النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي علي فيسبوك صوره ترصد فوز الأحمر باللقب الإفريقي الرابع في تاريخه  وكتبت " يوم جديد في نوفمبر، ذكرى جديدة لفوزنا ببطولة دوري أبطال إفريقيا، في مثل هذا اليوم عام 2005،  الأهلي يضيف النجمة الرابعة بالفوز على النجم الساحلي بثلاثية نظيفة. 

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقناة الناقلة

 ويلتقي النادي الأهلي نظيره فريق الاتحاد السكندري يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر الجاري في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

وفاز الأهلي مؤخرًا على زد بهدف نظيف سجله طاهر محمد طاهر فى الدقيقة 11 من أحداث المباراة التى جمعت الفريقين على إستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

الأهلي النادي الأهلي النجم الساحلي التونسي دوري أبطال أفريقيا الاتحاد السكندري

مواد متعلقة

إصابة لاعب الأهلي بقطع في الرباط الصليبي

الكشف عن موعد طرح تذاكر مباريات الأهلي في كأس إنتركونتيننتال

الأكثر قراءة

ارتفاع مفاجئ لأسعار صرف الدولار بالبنوك المصرية، وصل لهذا السعر فى 5 بنوك

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

فخري الفقي: مصر مؤهلة للحصول على تمويل استثنائي من صندوق النقد بفائدة مخفضة

بعد إحالته للمحاكمة العاجلة، تفاصيل صفع عمرو دياب لمعجب وهل كانت هناك حملة ممنهجة ضد الهضبة؟

انخفاض أسعار 5 سلع في الأسواق

بعد الانخفاضات الأخيرة نشتري ولا نبيع الذهب؟ خبير يجيب

تبدأ من 60 جنيهًا، تعرف على أسعار زجاجة الزيت في الأسواق

بلدياتك من نجريج، موقف كوميدي لـ محمد صلاح مع مشجع مصري لليفربول (فيديو)

منوعات

المزيد

إقرار قانون روسي يحظر التشجيع على عدم الإنجاب

تحذير جديد في مناطق إسبانية من خطورة الأمطار الغزيرة

الصين تصمم دمى بشرية يمكنها عرض الملابس على منصة متحركة (فيديو)

رائد فضاء يوضح سبب دخول طاقم كرو 8 للمستشفى بعد عودتهم للأرض

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

إبراهيم عادل البديل الذهبي بتشكيلة منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم جمع الزيتون في المنام وعلاقته بالكثير من الخير والرزق

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة "حبر الأمة" عبد الله بن عباس (1 – 3)

ما هي أسماء الله الحسنى ومعانيها؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads