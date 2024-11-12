الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

وزارة الخزانة الأمريكية تعلن عقوبات جديدة متعلقة بالسودان

وزارة الخزانة الأمريكية،
وزارة الخزانة الأمريكية، فيتو

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء اليوم الثلاثاء، عن فرض عقوبات جديدة متعلقة بالسودان، وذلك وفقا لشبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

 

تأثر 1.4 مليون شخص جنوب السودان بالفيضانات

في سياق آخر، تأثر حوالى 1.4 مليون شخص جراء الفيضانات في جنوب السودان فيما نزح أكثر من 379 ألف شخص، بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة.

وأفاد مكتب مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "أوتشا"، بأن 1.4 مليون شخص تأثروا بالفيضانات في 43 مقاطعة وفي منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان.

وأضاف، في بيان صدر في وقت متأخر الجمعة، بأن "أكثر من 397 ألف شخص نزحوا في 22 مقاطعة وأبيي".

 

أسوأ فيضانات منذ عقود

وأفادت هيئات إغاثية بأن الدولة الأحدث عهدا في العالم والمعرّضة بشدّة إلى مخاطر التغيّر المناخي، تشهد أسوأ فيضانات منذ عقود، خصوصًا في المناطق الشمالية.

وحذّر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "أوتشا"، في بيانه، من تفشي الملاريا في المناطق التي شهدت فيضانات، الأمر الذي قد "ينهك النظام الصحي ويفاقم الوضع ويؤثر على المناطق التي ضربتها الفيضانات".

وكان جنوب السودان شهد في مايو الماضي فيضانات كبيرة نجمت عن هطول الأمطار الغزيرة وفيضان نهر النيل.

 وأثرت الفيضانات في ذلك الوقت على أكثر من 700 ألف شخص، وتسببت في أضرار جسيمة للمنازل والماشية والمحاصيل.

 

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