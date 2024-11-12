ندوة عن الاقتصاد الأخضر ورؤية مصر 2030 في الإسكندرية

نظم حي المنتزه أول في الإسكندرية، برئاسة سحر شعبان، ندوة برعاية الفريق أحمد خالد بمحافظة الإسكندرية والدكتورة فايزة زايد مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، وجاءت الندوة بعنوان التنمية البيئية الخضراء ضمن رؤية مصر ٢٠٣٠" وذلك بقاعة مؤتمرات حي منتزه أول بمنطقه سيدي بشر لـ٦٠ من الشباب، بالتعاون بين جمعية خليك إيجابي وحي المنتزة أول قام فريق شباب متطوعين مصر ( Yve ).

وبدأت الندوة بالترحيب بالحضور من مها محمد على مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في حي المنتزة أول والتي تحدثت عن أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.

وتحدث رامي يسري رئيس خليك ايجابي ومؤسس مبادرة بيئة سكندرية جديدة عن الدور البناء للدولة المصرية في مواجهه الأخطار البيئية والاهتمام الكبير بالمشروعات الخضراء وتاريخ المجتمع المدني الكبير في دعم قضايا البيئة وعرض خطة عمل مهرجان " قادة التطوع نحو الاستدامة" والذي تبدأ أولى فعالياته الميدانية يوم الجمعة القادم بحملة لتنظيف خمس شواطئ من شواطئ الإسكندرية في نفس الوقت برعاية ودعم محافظة الإسكندرية ومديرية التضامن الاجتماعي والإدارة المركزية للسياحة والمصايف وحي المنتزه أول وبمشاركة ٥٠ من المتطوعين البيئين، وأعلن تدشين مهرجان قادة التطوع البيئي.

مدير مكتب فيتو يوضح دور الإعلام في دعم الاقتصاد الأخضر

وأكد الصحفي خالد الأمير، عضو مجلس نقابة الصحفيين بالإسكندرية ومدير مكتب فيتو، أن الصحافة والإعلام يلعب دورًا حيويًا في دعم الاقتصاد الأخضر والمساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي مع الحفاظ على البيئة، والتوعية والتثقيف بأهمية الاستدامة والذي يسهم في زيادة وعي المواطنين حول أهمية الاقتصاد الأخضر وضرورة التحول نحو التنمية المستدامة، ويشمل ذلك التوعية بترشيد استهلاك الموارد الطبيعية مثل المياه والطاقة، والحد من التلوث، وضرورة حماية البيئة.

وأضاف الأمير، أنه من خلال الإعلام، يتم تحفيز الأفراد والمجتمع المدني على المشاركة في مبادرات الاقتصاد الأخضر، سواء عبر حملات التشجير، أو جمع وإعادة تدوير النفايات، أو تقليل استخدام المواد البلاستيكية، بما يعزز ثقافة الاستدامة في المجتمع، يقوم الإعلام بتسليط الضوء على السياسات الحكومية في مجال الاقتصاد الأخضر، مثل مبادرات الطاقة المتجددة، وبرامج تحسين جودة الهواء والماء، مما يساعد في دعم هذه السياسات وزيادة التزام المجتمع بها، يلعب الإعلام دورًا مهمًا في عرض الفرص الاستثمارية في الاقتصاد الأخضر، مثل مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والمشروعات الزراعية المستدامة، مما يشجع المستثمرين المحليين والأجانب على توجيه استثماراتهم نحو الاقتصاد الأخضر.

وأوضح مدير مكتب فيتو، أن التغطية الإعلامية لمشروعات الطاقة المتجددة، بما يسلط الضوء على مشروعات الطاقة المتجددة الكبرى في مصر، مثل مشروع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، والذي يُعد من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في العالم. تساعد هذه التغطية في جذب انتباه المستثمرين وتعزيز مكانة مصر كدولة داعمة للاستثمار في الطاقة النظيفة. وكذلك ظهرت برامج متخصصة في القضايا البيئية والاقتصاد الأخضر، مثل برامج "مصر تستطيع" و"صباح الخير يا مصر"، التي تستضيف خبراء ومختصين للحديث عن الاقتصاد الأخضر ومبادرات التنمية المستدامة، مما يساهم في زيادة الوعي المجتمعي.

واستهلت المهندسه اسماء الصعيدي حديثها بأن المشروعات الخضراء لها أثر كبير على تنمية الاقتصاد والتى أوضحت نماذج ذلك من خلال الاهتمام الكبير الآن بالمشروعات الخضراء وأوضحت نماذج لذلك عبر مشاريع زراعة الأسطح واستغلال إعادة التدوير للبلاستيك وأنواع النباتات وكيفية زراعتها.

واختتم الحديث دكتور احمد رضوان أستاذ معامل الطبيعة البحرية في المعهد القومي لعلوم البحار والذي تناول بحديثه تاريخ علوم البحار واليوم العالمي للتوسنامي واستكمل الندوة بمحاورها وأن الاقتصاد الأخضر في مصر هو نهج تنموي يهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، التي تراعي الجوانب البيئية وتخفيف آثار التغير المناخي. يرتكز الاقتصاد الأخضر على التوازن بين تحقيق النمو الاقتصادي وحماية الموارد الطبيعية والحد من التلوث البيئي، وذلك لدعم جودة حياة أفضل للأجيال الحالية والمستقبلية.

أهم محاور الاقتصاد الأخضر في مصر

التغير المناخي والطاقة المتجددة: تسعى مصر إلى زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتخفيف التلوث. وقد أطلقت مشاريع كبرى كمجمع "بنبان" للطاقة الشمسية في أسوان.

إدارة المياه والزراعة: تهدف مصر إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد المائية، بما في ذلك تطوير تقنيات الري واستخدام المياه بشكل مستدام، كما تروج للزراعة المستدامة وتقليل الاعتماد على المبيدات الحشرية الكيميائية.

النقل المستدام: تسعى مصر إلى تعزيز وسائل النقل المستدامة، مثل مشاريع مترو الأنفاق وتطوير خطوط السكك الحديدية وتشجيع استخدام المركبات الكهربائية، مما يسهم في تقليل التلوث وتحسين جودة الهواء.

التنوع البيولوجي وحماية الموارد الطبيعية: تعمل مصر على الحفاظ على المناطق المحمية والتنوع البيولوجي لضمان استدامة البيئة الطبيعية، وتشجع المشاريع التي تدعم السياحة البيئية.

إدارة النفايات وإعادة التدوير: تسعى الحكومة إلى تعزيز برامج إدارة النفايات الصلبة وتشجيع إعادة التدوير وتحويل النفايات إلى طاقة، مما يساهم في تخفيف الضغوط على الموارد البيئية وتقليل التلوث.

التحديات والحلول:

تواجه مصر تحديات تتعلق بتوفير التمويل الكافي للمشاريع الخضراء، وتوفير التقنيات المتطورة وتدريب العمالة اللازمة لتنفيذ هذه المبادرات. ولذلك، تتعاون مع مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لتأمين الدعم الفني والمالي، كما تروج للاستثمار الأخضر كجزء من استراتيجيتها الوطنية.

الاقتصاد الأخضر في مصر هو جزء من رؤية التنمية المستدامة لعام 2030، التي تهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة مع مراعاة الأبعاد البيئية والاجتماعية.