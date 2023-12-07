فوائد الجزر، يحافظ على صحة العينين والقلب ويقي من السرطان

فوائد الجزر، ترتبط دائما في الأذهان بتقوية النظر، والحفاظ على العينين من المشكلات الصحية التي قد تصيبها، وبالفعل الجزر مفيد للعين والنظر، ولكن فوائد الجزر للصحة تفوق ذلك بكثير، فهناك العديد من الفوائد الصحية، التي يوفرها الجزر للجسم، لما يحتوي عليه الجزر من العديد من المغذيات ومضادات الأكسدة القوية، خاصة الكاروتين، الذي يعد أحد مضادا الأكسدة التي تتواجد في الجزر بكميات عالية، وهو السبب في اللون البرتقالي المميز للجزر.

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فوائد الجزر للصحة

وأكدت الدكتورة لوا باولا استشاري التغذية العلاجية، أن فوائد الجزر الصحية عديدة وهامة، وهو ما تستعرضه فيما يلي.

المحافظة على صحة العين:

يعتبر الجزر من الخضروات المهمة لصحة العين، حيث يحتوي على فيتامين أ الذي يساعد على تحسين الرؤية الليلية ومنع الإصابة بمرض العشى الليلي. كما أنه يساعد على حماية العين من الإصابة بإعتام عدسة العين ومرض التنكس البقعي.

الوقاية من أمراض القلب:

يحتوي الجزر على كميات عالية من الألياف الغذائية التي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية. كما أنه يحتوي على مركبات مضادة للأكسدة تساعد على حماية القلب من التلف.

الوقاية من السرطان:

يحتوي الجزر على كميات عالية من مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الخلايا من التلف، مما يقلل من خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان، مثل سرطان الرئة وسرطان البروستاتا وسرطان القولون.

السيطرة على سكر الدم:

يحتوي الجزر على كميات عالية من الألياف الغذائية التي تساعد على إبطاء عملية الهضم، مما يساعد على السيطرة على مستويات السكر في الدم. كما أنه يحتوي على مركبات مضادة للأكسدة تساعد على حماية الخلايا beta في البنكرياس، المسؤولة عن إنتاج الأنسولين.

تحسين عملية الهضم:

يحتوي الجزر على كميات عالية من الألياف الغذائية التي تساعد على تنظيم حركة الأمعاء، مما يساعد على تحسين عملية الهضم والوقاية من الإمساك. كما أنه يحتوي على مركبات مضادة للأكسدة تساعد على حماية الجهاز الهضمي من التلف.

بالإضافة إلى هذه الفوائد، يحتوي الجزر أيضًا على العديد من العناصر الغذائية الأخرى المهمة للصحة، مثل فيتامين ج وفيتامين ك والمغنيسيوم والبوتاسيوم.

الجزر

طريقة عمل مربى الجزر

يمكنك إعداد مربى الجزر في البيت، لتقدمينها لأفراد أسرتك، وبشكل خاص الأطفال، للاستفادة من فوائد الجزر للصحة، وهو ما نستعرضه في السطور التالية.

المقادير:

كيلو جزر مبشور

كوب ونصف سكر

كوب ماء

رشة ملح

ملعقة صغيرة عصير ليمون

ملعقة صغيرة قرفة

قرنفل حسب الرغبة

طريقة التحضير:

في قدر على نار متوسطة، يوضع الجزر المبشور والسكر والماء.

يقلب المزيج حتى يغلي، ثم تخفف الحرارة ويترك حتى يذوب السكر.

يطهى الجزر لمدة 30 دقيقة على الأقل، مع التقليب من وقت لآخر لمنع التصاق الخليط.

يضاف ملح الليمون وعصير الليمون والقرفة والقرنفل ويترك الخليط ليغلي مرة أخرى.

يواصل الطهي لمدة 30-45 دقيقة أخرى، أو حتى يصبح الخليط سميكًا ولزجًا.

يرفع القدر عن النار ويترك ليبرد قليلًا.

يوضع مربى الجزر في برطمانات زجاجية نظيفة ويحكم إغلاقها.

يحفظ مربى الجزر في الثلاجة لمدة تصل إلى شهرين.

نصائح للحصول على مربى احترافية بطعم مميز:

يمكن إضافة نكهات أخرى إلى مربى الجزر، مثل:

جوز الهند المبشور

الفانيليا

البرتقال المبشور

الحبهان

للحصول على مربى جزر أكثر سمكًا، يمكن إضافة ملعقة كبيرة من الجيلاتين أو ملعقتين كبيرتين من نشا الذرة إلى الخليط قبل الغليان.