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خارج الحدود

تأييدًا لفلسطين، مجهولون يضرمون النار في ترام بأمستردام

ترام،فيتو
ترام،فيتو

أضرم مجهولون مسلحون بالعصي والمفرقعات النار في ترام في أمستردام خلال أعمال شغب مؤيدة لفلسطين.

إضرام النيران في ترام بأمستردام

وكتبت صحيفة De Telegraaf أن ركاب وسائق ترامب تمكنوا من مغادرته ولم يصب أحد بجروح.

 

وبدأت أعمال شغب في أمستردام في ليلة الجمعة الماضي بعد هزيمة نادي "مكابي" الإسرائيلي لكرة القدم، عندما تعرض المشجعون الإسرائيليون لهجوم. حمل بعض المهاجمين الأعلام الفلسطينية وهتفوا "الحرية لفلسطين". وأدت هذه الأحداث إلى إصابة 12 شخصا على الأقل واعتقال العشرات.

احتجاجات مؤيدة لفلسطين

وبعد ذلك حظرت سلطات المدينة إجراء مسيرات نهاية الأسبوع ثم مددت هذا الحظر بحلول الخميس المقبل. يوم الأحد الماضي اعتقلت الشرطة الهولندية نحو 100 شخص خلال احتجاجات مؤيدة لفلسطين غير مصرح بها في أمستردام، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".

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