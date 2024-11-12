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خارج الحدود

مواجهات عنيفة بين الشرطة الهولندية ومناصرين للفلسطينيين في أمستردام (فيديو)

مواجهات بين الشرطة
مواجهات بين الشرطة الهولندية ومناصرين للفلسطينيين، فيتو

أحداث أمستردام، اندلعت مواجهات عنيفة بين الشرطة الهولندية ومناصرين للفلسطينيين في أمستردام، منتصف ليل الاثنين - الثلاثاءـ، حيث تم إحراق "حافلة ترام" في المدينة.

وشهدت أمستردام توترات أمنية في اليومين الماضيين، بدأت بعد أن قام مشجّعو فريق "مكابي تل أبيب"، وهم عدة آلاف، وبينهم جنود، باستفزاز سكان أمستردام الهولندية المؤيّدين لفلسطين، وباستفزاز العرب الموجودين هناك.

وكان مشجّعي "مكابي تل أبيب" "ردّدوا شعارات نابية، مفادها أنّ الجيش الإسرائيلي سيفعل فعله بالعرب"، مع  الاستهزاء بأطفال قطاع غزة، كما نزع الإسرائيليين عشرات الأعلام الفلسطينية، التي وضعها مواطنون هولنديون على نوافذ منازلهم وشرفاتهم، منذ أشهر طويلة، رمزًا لدعم الفلسطينيين.

قالت الشرطة الهولندية الاثنين إنها ألقت القبض على 5 أشخاص آخرين للاشتباه في تورطهم في الهجمات على مشجعي كرة قدم إسرائيليين في أمستردام أواخر الأسبوع الماضي.

وذكرت الشرطة في بيان أن المشتبه بهم تتراوح أعمارهم بين 18 و37 عامًا ويعيشون في هولندا. 

وكانت الشرطة قد ألقت القبض في وقت سابق على 63 مشتبها به.

وتعهد رئيس الوزراء الهولندي ديك سخوف في وقت سابق الإثنين بأن تركز بلاده جميع جهودها على "تقديم الجناة في أعمال العنف أمام العدالة".

وقال سخوف في مؤتمر صحفي إن "الصور والتقارير بشأن أمستردام وما شهدناه في عطلة نهاية الأسبوع من هجمات معادية للسامية ضد الإسرائيليين واليهود ليست بأقل من صادمة وتستدعي التنديد"، مضيفا أن الشرطة وممثلي الادعاء العام لا يزالون يجمعون تفاصيل ما حدث.

ووقعت الهجمات في وقت مبكر من يوم الجمعة على مشجعي كرة قدم إسرائيليين عقب مباراة بين فريق مكابي تل أبيب الزائر وفريق أياكس أمستردام وأسفرت عن إصابة ما لا يقل عن 5 أشخاص. 

ونددت السلطات الهولندية وزعماء أجانب، منهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالهجمات ووصفوها بأنها معادية للسامية.

وأرسلت إسرائيل طائرات عقب الهجمات لإعادة مشجعي فريق مكابي تل أبيب.

وتعقيبا على تقارير تفيد بوقوع مشاجرات بين مشجعي الفريق الإسرائيلي وسكان محليين قبل المباراة يوم الخميس، قال سخوف إنه لا يوجد مبرر لأعمال العنف ضد المشجعين الإسرائيليين.

وتقول الشرطة الهولندية إن مشجعي مكابي تل أبيب هاجموا سيارة أجرة وأحرقوا علمًا فلسطينيًّا يوم الأربعاء في أمستردام، وتم تصوير مشجعي الفريق الإسرائيلي في يوم المباراة وهم يرددون شعارات معادية للعرب في مقاطع فيديو تحققت "رويترز" من صحتها.

وقال سخوف «نعلم جيدا ما حدث في وقت سابق مع مشجعي مكابي، لكننا نعتقد أن ذلك من فئة مختلفة ونندد بأي عنف أيضا، لكن ذلك ليس عذرا على الإطلاق لما حدث في وقت لاحق في تلك الليلة في الهجمات على اليهود في أمستردام».

وأضاف المتحدث أن الحادث لم يتسبب في إصابات لأن الترام كان خاليًا.

وأظهر مقطع بثته قناة (إيه.تي5) التلفزيونية المحلية العديد من الأشخاص في الساحة وهم يلقون الألعاب النارية والألواح الخشبية.

وحثت الشرطة الأشخاص على الابتعاد عن الساحة وقالت إن قوات الأمن ستظل موجودة لاستعادة السلام.

 

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