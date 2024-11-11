بعد ضبط قائد سيارة يستخدم ريموت كنترول لحجب الأرقام، هذه عقوبة طمس اللوحات المعدنية

كشف مصدر أمني، عقوبة طمس اللوحات المعدنية بعد واقعة ضبط سيارة مرسيدس يستخدم قائدها ريموت كنترول في طمس اللوحات المعدنية.

وقال المصدر، بأن تعديلات قانون المرور الأخيرة شهدت تغليط العقوبات والتى تصل إلى الحبس والغرامة حسب وظروف وملابسات الواقعة.

تعرف على عقوبة طمس اللوحات المعدنية

وتضمنت تعديلات قانون المرور تغليظ بعض أحكام القانون رقم 66 لسنة 1973، الصادرة بحق المخالفات المرورية، لكل من يقوم بالتلاعب في أرقام اللوحة المعدنية أو طمس بعض أرقامها، حيث تقع عليه عقوبة تتراوح قدرها ما بين 300 جنيه لـ1500 جنيه، كما أنها تصل لإيقاف الرخصة لمدة تصل إلى 6 أشهر وهذه المخالفة لا يمكن التصالح فيها.

كما يتم معاقبة من يقوم بتغيير لون اللوحات المعدنية عقوبة من 300 جنيه لـ1500 جنيه وهذه يجوز التصالح فيها، وأما عن عقوبة انتهاء إيصال سحب الرخصة للتسيير تقع على الشخص عقوبة تتراوح بين 1000 جنيه لـ2000 جنيه، وهذه العقوبة لا يجوز التصالح فيها.

اظهار اللوحات المعدنية للسيارة عن طريق “ريكوت كنترول”

وشهد كمين أمني بمحافظة القليوبية واقعة غريبة عندما تم القبض على شاب يتحكم فى إخفاء وإظهار اللوحات المعدنية للسيارة عن طريق “ريموت كنترول”.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الأجتماعى فيديو للسيارة بأحد النقاط الأمنية وكانت مجهزة بجهاز تحكم عن بُعد “ريموت كنترول” يسمح بإخفاء اللوحات المعدنية وتغيير أرقامها بكبسة زر.

إجراءات حاسمة اتجاه جرائم إخفاء أرقام اللوحات المعدنية

من جانبها اتخذت النيابة العامة اجراءات حاسمة اتجاه جرائم إخفاء أرقام اللوحات المعدنية أو طمسها، فى محاولة الإفلات من العقاب، والإضرار بالعدالة في تتبع مرتكبي الجرائم المختلفة.

وكلف المستشار محمد شوقي النائب العام كافة نيابات الجمهورية، بمجابهة ومواجهة جرائم التلاعب في اللوحات المعدنية للمركبات الآلية؛ التي تشمل قيادتها بدون لوحاتٍ أو طمسها أو تغييرها أو إجراء أي تعديل فيها، على اختلاف صور التلاعب.

كما وجه النائب العام بتقديم مرتكبي تلك الجرائم إلى المحاكمة الجنائية، متى توافرت الأدلة ضدهم، وذلك في ضوء ما لُوحِظَ للنيابة العامة من تواتر ارتكابها، وما لذلك من أثرٍ في محاولة الإفلات من العقاب، والإضرار بالعدالة في تتبع مرتكبي الجرائم المختلفة.

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