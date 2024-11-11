محافظ الإسماعيلية يوجه بتوسيع دائرة ملف التقنين والتعامل بحزم مع التعديات

أكد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، على ضرورة تسريع وتيرة العمل في ملف التقنين والتصالح وتذليل كافة العقبات التي تواجه المواطنين.

دراسة مشكلة فتح وغلق العيادات الطبية

مع الوضع في الاعتبار دراسة مشكلة فتح وغلق العيادات الخاصة في الأبراج السكنية دون تأثر الخدمة الطبية للمواطنين.

التصدي بحزم لملف التعديات

وأضاف محافظ الإسماعيلية على التصدي الحاسم لملف التعديات على الأراضي الزراعية وعدم السماح بأي شكل من الأشكال لأيَّة محاولة جديدة للتعدي على الأراضي الزراعية، مشيرًا أنه لا مجال للبناء العشوائي والحفاظ على المساحات المنزرعة حفاظًا على الأمن الغذائي للمحافظة.



اجتماع لمتابعة توجيهات مجلس المحافظين

وكان قد عقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الإثنين، اجتماعًا موسعًا لمناقشة التوجيهات الصادرة عن الجلسة الثالثة لمجلس المحافظين فيما يخص منظومة التقنين والتصالح وضبط الأسعار والأسواق على مستوى المحافظة.

أبرز الحضور خلال الاجتماع

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري بالمحافظة، العقيد محمد دعية مدير مكتب شئون المحافظ، أكرم الشافعي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، الدكتور علي حطب مدير المكتب الفني، اللواء مجدي عناني معاون الوزير المحافظ للمتابعة، الدكتورة رشا فرحان مدير مكتب متابعة المحافظ، شيماء عمر وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، المهندس سعد عامر وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، الدكتور حامد الأقنص وكيل وزارة الطب البيطري بالإسماعيلية، مدير فرع حماية المستهلك بالمحافظة، مديري عموم الحسابات العامة والخاصة والشئون القانونية والمالية والإدارية، وحدة المتغيرات المكانية وحساب بيع الأراضي، وحدة أصول الدولة والوحدة الجغرافية والجهاز الإداري لتقنين المباني والمركز التكنولوجي بالمحافظة.

متابعة ضبط الأسواق

وناقش الاجتماع متابعة ملف ضبط الأسواق بما يُحقق توافر السلع واستقرار أسعارها، وأكد محافظ الإسماعيلية على المتابعة اليومية للأسواق، والتعامل مع أي محاولة للتلاعب أو إخفاء السلع بكل حسم، والقضاء على الحلقات الوسيطة لضمان وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

