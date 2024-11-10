إعدام 306 كيلو أغذية مدرسية خلال حملات على المدارس في الإسماعيلية (صور)

"أكرم" صحة أبنائنا الطلاب أولوية لنا جميعًا

قالت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية: إن إدارة مراقبة الأغذية، كثفت أعمالها بالمرور على 625 مدرسة ومعهدًا أزهريًّا، خلال الثلاثة أسابيع الماضية، وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم.

سحب عينات من الأغذية المدرسية

وأوضحت أنه تم سحب 359 عينة من التغذية المدرسية وإرسالها للمعامل للفحص، وتم التأكد من سلامة الوجبات المقدمة للطلاب.

جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

كما قامت إدارة مراقبة الأغذية بالتفتيش على عدد من المصانع التى تُورِّد الأغذية المدرسية، فضلًا عن تشديد الرقابة على 525 منشأة غذائية بمحيط المدارس.

جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

نتائج الحملات على المدارس

وأفادت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسماعيلية أن الحملة على المنشآت المحيطة بالمدارس أسفرت عن إعدام 306 كيلو أغذية، 45 لترا من المنتجات الغذائية الغير محتفظة بالخواص الطبيعية، وتحرير 229 محضرًا، منها 140 محضر نظافة، 89 محضر شهادة صحية وفقًا للوائح سلامة الأغذية.

جانب من الحملات، فيتو

ومن جانبها أكدت الدكتورة مي سامي مدير إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة في محافظة الإسماعيلية، على استمرار مراقبي الأغذية في الإشراف والمتابعة على التغذية المدرسية بمخازن ومطابخ المدارس على مستوى جميع الإدارات الصحية، بالإضافة إلى استكمال برنامج تطعيم طلبة المدارس وفق جدول تطعيمات الصفوف الدراسية المستهدفة بالتطعيم وذلك ضمن خطة الأعمال الوقائية للحفاظ على الصحة العامة لطلاب المدارس.

ويأتي ذلك تطبيقًا لأهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" وبناءً على خطة وزارة الصحة والسكان وتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، واصلت إدارة مراقبة الأغذية جهودها في الرقابة والتفتيش على المنشآت الغذائية المحيطة بمدارس المحافظة.