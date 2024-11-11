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محافظات

محافظ الإسماعيلية يفاجئ مدرسة نموذجية بزيارة ويكرم مديرها وسط الطلاب (صور)

جانب من التكريم،
جانب من التكريم، فيتو

فاجأ اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مدرسة دوحة الزمان النموذجية الابتدائية بنطاق حي ثالث بزيارة.  

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وحرص محافظ الإسماعيلية على تكريم  علي حسن مدير المدرسة على ما شاهده من تعامل أبوي واستقباله الملفت للأنظار لأبنائه الطلبة في بداية اليوم الدراسي. 

جانب من التكريم، فيتو
جانب من التكريم، فيتو
جانب من التكريم، فيتو
جانب من التكريم، فيتو
جانب من التكريم، فيتو
جانب من التكريم، فيتو

وأكد محافظ الإسماعيلية أن ما شاهده يجسد نموذجًا يجب أن يعمم بين مديري المدارس والمعلمين لربط الطلبة بالمدرسة وبالعلم وتحفيزهم دائمًا على مواصلة التعلم والتفوق. 

جانب من التكريم، فيتو
جانب من التكريم، فيتو
جانب من التكريم، فيتو
جانب من التكريم، فيتو
جانب من التكريم، فيتو
جانب من التكريم، فيتو
جانب من التكريم، فيتو
جانب من التكريم، فيتو

وخلال متابعته الطابور  أشاد "أكرم" بمستوى الطابور وانتظام الطلبة ووجَّه لهم كلمة حثهم فيها على مواصلة التفوق. 

جانب من التكريم، فيتو
جانب من التكريم، فيتو
جانب من التكريم، فيتو
جانب من التكريم، فيتو
جانب من التكريم، فيتو
جانب من التكريم، فيتو

وقام محافظ الإسماعيلية بتفقُّد عددًا من الفصول لمتابعة مستوى الطلاب في حصص اللغة العربية واللغة الإنجليزية وقاعة المشاهدة، وأشاد بالمستوى المتميز للطلبة والمدرسين.
 

جانب من التكريم، فيتو
جانب من التكريم، فيتو
جانب من التكريم، فيتو
جانب من التكريم، فيتو
جانب من التكريم، فيتو
جانب من التكريم، فيتو

وكان محافظ الإسماعيلية قد تابع أحد الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي للأستاذ علي حسن مدير مدرسة دوحة الزمان تم تصويرها من قِبل أحد أولياء الأمور، توثق استقباله الحميم للطلبة في بداية اليوم الدراسي، الأمر الذي لاقى تقدير محافظ الإسماعيلية وأوجب تكريمه وتوجيه الشكر له وسط طلابه.  

تكريم مفاجئ وسط طلابه

وقرر محافظ الإسماعيلية أن يكون تكريمه مفاجئ ووسط طلبته ومعلميه تقديرًا ودعمًا له على حسن معاملته للطلبة. 

رافق محافظ الإسماعيلية اللواء طارق اليمني السكرتير العام  المساعد للمحافظة، وأيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم وأسامة سيد أحمد مدير إدارة شمال الإسماعيلية، دكتورة رشا فرحان مدير مكتب متابعة المحافظ.

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