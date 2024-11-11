محافظ الفيوم يفتتح موسم الصيد ببحيرة قارون بعد حظر شهرين

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، موسم الصيد ببحيرة قارون، اليوم الاثنين، بعد انتهاء قرار حظر الصيد لمدة شهرين، وذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ.

نتائج أبحاث ودراسات طبيعة البحيرة

وقال محافظ الفيوم، إن باكورة إنتاج بحيرة قارون من أسماك الجمبري والموسى، يمثل ثمرة للعديد من التداخلات والجهود الدؤوبة لإعادة التوازن البيئي للبحيرة، بالتعاون مع جهاز حماية وتنمية البحيرات، ووزارتي الصحة والبيئة، وشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، وجامعة الفيوم، ومركز البحوث الزراعية، وشركة إميسال للأملاح والمعادن.

محطات الصرف الصحي ودورها في تحسين مياه البحيرة

وأضاف محافظ الفيوم، أن محطات الصرف الصحي التي يجري تنفيذها حاليًا لتخدم القرى القريبة من بحيرة قارون، سوف تؤدي إلى تحسين جودة المياه التي تصب في البحيرة، ويبلغ عددهم 8 محطات ضمن القرض الأوروبي، و6 محطات تخدم القرى المبللة، إضافة إلى 10 محطات ضمن المبادرة القومية "حياة كريمة"، وسيدخل الخدمة عدد كبير من المحطات الخدمة خلال العام المقبل، وتدخل باقي المحطات الخدمة تباعًا حتى نهاية عام 2028.

تنزيل زريعة الجمبري وأسماك موسى

وتابع محافظ الفيوم، أن جهود إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون بدأت قبل 8 سنوات، وتم تكثيف الجهود خلال السنوات الخمس الأخيرة من خلال شراكات مع الجهات المتخصصة وخطط علمية مدروسة بدقة، موضحًا أنه تم إنزال أمهات الموسى ببحيرة قارون قبل عامين من الآن، وبعد متابعة دقيقة للبحيرة كان القرار بإنزال زريعة الجمبري التي بلغت 6 ملايين زريعة على دفعات خلال أسبوع، وسيتم زيادتها خلال الفترة القادمة إلى 20 مليون زريعة.

زيادة أعداد الزريعة في الفترة المقبلة

وتابع محافظ الفيوم “بحيرة قارون لها طبيعة خاصة، كونها مغلقة ومحافظة الفيوم غير ممطرة، لكن البحيرة شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة في خواصها المائية ونسبة الملوحة بها، وحاليًا تمر البحيرة بمرحلة تعافي، الأمر الذي يتطلب تضافر جهودنا جميعًا للحفاظ على هذا الكنز الطبيعي، وسيتم تزويد البحيرة بأصناف متنوعة وكميات كبيرة من الأسماك والقشريات خلال المرحلة القادمة، خاصة أسماك البلطي والموسى، وستقوم المحافظة قريبًا بإعلان خطة العام القادم من الأصناف والكميات التي سيتم تزويد البحيرة بها”.

إعفاء الصيادين من رسوم التوريد

ووجه محافظ الفيوم، رئيس جمعية قارون لتنمية الثروة السمكية، بإعفاء الصيادين من مقابل الـ5% الذي تتقاضاه الجمعية من الصيادين كرسوم عند توريد الأسماك للجمعية، بهدف تشجيع الصيادين ورفع العبء عن كاهلهم.

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