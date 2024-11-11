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محافظات

مصرع طفل دهسته سيارة أثناء الذهاب للمدرسة في الفيوم

مركز شرطة اطسا، فيتو
مركز شرطة اطسا، فيتو

لقي طفل مصرعه بمحافظة الفيوم، دهسته سيارة أثناء الذهاب إلى مدرسته، بقرية معجون التابعة لمركز إطسا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفي اطسا المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

بلاغ لمدير أمن الفيوم بالحادث

وكان اللواء احمد عزت مدير أمن الفيوم، تلقي إخطارا من مستشفي اطسا المركزي، يفيد بوصول جثمان طفل 4 سنوات، جثة هامدة، وتبين من الكشف الأولي أن سيارة صدمته، ولقي مصرعه في الحال.

وأثبتت التحريات أن الطفل مان في طريقه الي رياض الاطفال بمدرسة معجون الابتدائية، وأثناء سيرة صدمته سيارة مسرعة، ولقي مصرعه في الحال، واخطرت هيئة الإسعاف المصرية، التي دفعت بسيارة لنقل الجثمان الي مشرحة مستشفي اطسا المركزي.

قرارات النيابة المختصة حول حادث دهس الطفل

وتحرر المحضر اللازم بمركز شرطة اطسا، وتم العرض علي النيابة المختصة، وصىحزميل النيابة بدفن الجثة، بعد مناظرة الطب الشرعي، وإعداد تقرير بساعة وأسباب الوفاة، كما انتدب خبير فني لمعاينة السيارة وإعداد تقرير بحالتها الفنية ووسائل المتانة والأمان، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة، وتولي التحقيق.

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