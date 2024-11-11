عادت للحياة، محافظ الفيوم يفتتح موسم الصيد ببحيرة قارون اليوم

يفتتح محافظ الفيوم، الدكتور أحمد الأنصاري، اليوم الإثنين، موسم الصيد ببحيرة قارون، بعد أن وصلت يرقات الجمبري إلى الأحجام المستهدفة.

وكانت قد تمت عملية إنزال مليون وحدة زريعة جمبري ببحيرة قارون منتصف شهر أغسطس الماضي، بعد أن شهدت البحيرة تحسنا ملحوظا، ونتائج مبهرة لمشروع إعادة التوازن البيئي للبحيرة الذي تنفذه وزارة البيئة ومحافظة الفيوم.

أسباب تحسن مياه بحيرة قارون وعودتها للحياة

يرجع تحسن مياه بحيرة قارون إلى تضافر الجهود بين جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ومحافظة الفيوم والفريق العلمي القائم على البحيرة، ووزارة البيئة، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، فقد عُقدت عدة اجتماعات، للخروج برؤية موحدة متكاملة تتضمن آليات للحفاظ على التنوع البيولوجي للبحيرة، وهو ما تم بلورته خلال الاجتماع الذي عُقد في شهر يوليو الماضي عبر خاصية الفيديو كونفرنس مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، واللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات، لمتابعة الموقف التنفيذى لإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، وتحديد الإجراءات التنفيذية لإنزال زريعة سمكية بالبحيرة تتماشى مع طبيعتها، وتحديد الأماكن المناسبة داخل البحيرة، في ضوء ما جاءت به الدراسة العلمية التى أجراها جهاز حماية وتنمية البحيرات، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي، ووفقًا لما أظهرته نتائج التحاليل والأبحاث التي أجريت دوريًا على مياه البحيرة لمراقبة جودتها، والتي أثبتت ملائمة المياه لإنزال زريعة الجمبري بها.

أول زريعة جمبري منذ 2018

يذكر أن زريعة الجمبري التي ألقيت منتصف أغسطس في بحيرة قارون، هي أول دفعة زريعة من الجمبري يتم إنزالها في البحيرة منذ عام 2018، بعد أن الوضع بالبحيرة يسمح بإطلاق زريعة من أنواع الأسماك التي تتلاءم مع وضع البحيرة من حيث معايير جودة المياه، ومقاومة الإصابة بطفيل الأيزوبودا، ووفقًا للمواعيد والأماكن المحددة لنوع كل زريعة من الأسماك، وتبعًا لخطة موضوعة مسبقًا لإنزال الزريعة، وتم التنسيق لاستقبال دفعات جديدة، ومن المخطط إنزال 5 ملايين وحدة زريعة سمكية، مع مراعاة اختيار أنسب الأوقات من العام لإنزال الزريعة بشكل آمن، وبما يتلائم مع الأوضاع البيئية في البحيرة.

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