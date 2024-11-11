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محافظات

تراجع جديد في أسعار الدواجن اليوم الإثنين 11-11-2024 في الفيوم

الدواجن
الدواجن

شهدت أسعار الدواجن في محافظة الفيوم، تراجعًا جديدًا لليوم الثاني على التوالي، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء،  اليوم الاثتين،  بين 72 و80 جنيهًا للكيلو، بحسب موقع التاجر واسمه التجاري، وبلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات 75 جنيهًا.

 كما تراوحت أسعار الفراخ البلدى ما بين 100 و110 جنيهًا، وأسعار البط المولر ما بين 90 جنيهًا، و95 جنيهًا للكيلو، والبط الفرنساوي الأبيض ما بين 88 جنيهًا و90 جنيهًا، والبط البلدي هجين ما بين  110 جنيهًا و115 جنيهًا، والبط البلدي الحر تربية بيتي 120 جنيهًا، وسعر كيلو الأرنب البلدي 105 جنيهًا، والبط الميسكوفي 125 جنيهًا، وتراوح سعر بيع كيلو الفراخ الرومي ما بين 139 و145 جنيهًا.

أسعار مشتقات الدواجن في أسواق الفيوم  

وتراوح سعر كيلو البانيه بين 170  و175 جنيهًا، وفي السوبر ماركت 190 جنيهًا، وكيلو الأوراك 85 جنيهًا، وكيلو كبد وقوانص 95 جنيهًا، كيلو صدور بالعظم 125 جنيهًا، كيلو الدبابيس 120 جنيهًا، كيلو شيش طاووق 174 جنيهًا، كيلو حمام كداب 125 جنيهًا، كيلو كبده صافي 115 جنيهًا، كيلو بانيه استربس صوبع 174 جنيهًا، كيلو بانيه شاورما مكعبات 174 جنيهًا، كيلو بانيه مخلي صدور سليمة 174 جنيهًا، كيلو الأجنحة 65 جنيهًا، كيلو الهياكل 45 جنيهًا.

مبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية

كان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد أعلن عن تدشين المرحلة الثانية لمبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية داخل مدينة الفيوم، وتطبق أسعار المبادرة يوم الخميس من كل أسبوع، ويصل سعر الكيلو إلى 325 جنيهًا ، ويتم البيع في 8 منافذ موزعة على أحياء مدينة الفيوم بالكامل ومدينتي أبشواي وسنورس، ويشارك في المبادرة عدد مربي الماشية ومحلات الجزارة وسلسلتين لتجارة المواد الغذائية الشهيرة بمدينتي أبشواي الفيوم.

يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء في القرى والمراكز الأخرى تتراوح ما بين 300 و350 جنيهًا حسب طبيعة كل قرية أو مركز على حدة، فالقرى التي بها عدد مربين كبير ينخفض فيها السعر عن باقي القرى.

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