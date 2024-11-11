الإثنين 11 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

اليوم، وسام أبو علي ينضم لمعسكر المنتخب الفلسطيني

وسام أبو علي
وسام أبو علي

 يلتحق وسام أبوعلي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الاثنين بمعسكر المنتخب الفلسطيني في عمان، استعدادا لخوض لقاء عُمان المقرر ضمن الجولة الخامسة من التصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026. 

وكان منتخب فلسطين أعلن عن قائمة اللاعبين في معسكر شهر نوفمبر الحالي، والذي يشهد مواجهتي عمان وكوريا الجنوبية.

وشهدت قائمة منتخب الفدائي تواجد وسام أبو علي مهاجم الأهلي وعمر فرج مهاجم الزمالك لمواجهتي عمان وكوريا الجنوبية بتصفيات كأس العالم  2026 يومي 14 و19 نوفمبر الحالي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

وسام أبوعلي المنتخب الفلسطيني فلسطين كأس العالم الأهلي النادي الأهلي

مواد متعلقة

موعد عودة كولر إلى القاهرة استعدادا لاستئناف قيادة تدريبات الأهلي

ثنائي الأهلي والزمالك في قائمة منتخب فلسطين بمعسكر نوفمبر

الأكثر قراءة

قرارات عاجلة من التعليم بشأن امتحانات شهر نوفمبر لطلاب صفوف النقل

انتهيتم، توفيق عكاشة يكشف آخر رسائله للإخوان المسلمين ويحذر مذيعين مصريين بقناة الجزيرة

5 تنبيهات عاجلة من التعليم لمديري المدارس

الأهلي يمنح وسام أبو علي وعدًا بتعديل عقده ماليًا

5 نصائح من الكهرباء لنقل ملكية العدادات

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة السيدة عائشة (3 – 4)

حيلة أمريكية لتولي هاريس رئاسة أمريكا قبل تنصيب ترامب

قائمة القادة المشاركين في القمة العربية الإسلامية بالرياض، السيسي وتميم وبشار الأبرز

منوعات

المزيد

حكاية خطأ تقني كاد يتسبب في حرب نووية

بايدن يتعرض لموقف محرج على رمال شاطئ ديلاوير (فيديو)

بعد انتخاب ترامب، أمريكي يقتل عائلته وينتحر في مينيسوتا (صور)

لاعب كرة قدم يعتزل نهائيا لأسباب دينية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس بالسوق المحلية اليوم الأحد 10/11/2024

أحدث أسعار الألومنيوم اليوم الأحد بالسوق المحلي

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الأحد 10/ 11/ 2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد 10/11/2024

المزيد

انفوجراف

الفئات المسموح لها باستلام التابلت من الطلاب والمعلمين وفقا للنظام الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة السيدة عائشة (3 – 4)

دار الإفتاء توضح كيفية تغسيل المرأة إذا ماتت وهي حائض

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 11 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads