صحة الفيوم تشن حملات مكبرة علي محطات مياه الشرب والصرف الصحي

قال الدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، إن إدارة صحة البيئة، شنت حملة مكبرة محطات مياه الشرب، ومحطات الصرف الصحى، وحمامات السباحة، وخزانات المياه، للتأكد من سلامة ومأمونية مياه الشرب، ومطابقة معالجة مياه الصرف للاشتراطات البيئية، والتأكد من أن السيب النهائي لمحطات الصرف الصحي مطابق للاشتراطات الصحية والبيئية.

محطات شملتها حملات مديرية الصحة والسكان

وأضاف وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، أن الحملات شملت جميع محطات مياه الشرب، المغذية لجميع مدن وقرى المحافظة، ويبلغ عددها 11 محطة، للتأكد من سلامة وجودة عمليات تنقية المياه، وقياس نسبة الكلور الحر بها، ومدى استيفائها للاشتراطات والمعايير الصحية، والتأكد من سلامة ومأمونية مياه الشرب.

عينات مياه الشرب والصرف الصحي

وسحبت الحملات 11 عينة من مياه المحطات، 360 عينة من الشبكات لتحليلها بمعامل المديرية، كما سحبت 29 عينة من محطات معالجة الصرف الصحي، للتأكد من عمليات المعالجة بها ومطابقة السيب النهائى بعد المعالجة للمعايير والاشتراطات الصحية، كما تم متابعة حمامات السباحة العاملة خلال الموسم الشتوى بدائرة المحافظة، ومتابعة عمليات تطهيرها وقياس نسبة الكلور بها وتم سحب عينات منها للتحليل، وتابعت الحملات خزانات مياه الشرب بالمنشٱت الحكومية والأهلية، للتأكد من عمليات التطهير الدورى لها وإحكام تغطيتها ومطابقتها للاشتراطات الصحية، وسحبت عينات منها بعد التطهير للتأكد من كفاءة عمليات التطهير وسلامة المياه.

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