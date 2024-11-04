صحة الفيوم تنتهي من تدريب أطبائها على طرق الوقاية من الأمراض الوراثية

قال وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، الدكتور سامح العشماوي، إن إدارة الأمومة والطفولة بمديرية الصحة بمحافظة الفيوم، نظمت سلسلة من التدريبات علي الأمراض الوراثية خلال شهر أكتوبر، حضرها 208 أطباء من كل التخصصات.

محتوي البرامج التدريبية

وأضاف وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، أن التدريبات تناولت عددا من الموضوعات منها، مسح المواليد بالبرنامج القومي من قصور الغدة الدرقية، ومرض الفينيل كيتونيوريا، والنمو والتطور الطبيعي للطفل، وزواج الأقارب والأمراض الوراثية المسببة للإعاقة، وكيفية اكتشفها، وتم عرض بعض رسائل التوعية الخاصة بالبرنامج.

الخدمات الطبية المقدمة لدى رعاية الأطفال

وتابع: أن الإدارة العامة لصحة المرأة والطفل بوزارة الصحة والسكان، شكلت فرق عمل لتقديم خدمات الرعاية الصحية الاولية للاطفال فى دور ومؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الفيوم، ودور الرعاية الصحية الملحقة بمراكز رعاية الأمومة والطفولة، وتقدم فرق العمل الفحص الطبى ومتابعة الطفل وصرف العلاج اللازم للأطفال.

الخدمات المقدمة للاطفال وفقا الخصر المعد مسبقا

وكان مدير ادارة صحة المراة والطفل قد أعد حصر لعدد الأطفال في دور الرعاية التابعة لمديرية التضامن بمحافظة الفيوم، الاجتماعى، والمتواجدين بالدور الملحقة بمراكز رعاية كريمى النسب التابعة لمديرية الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، وتم توزيع فرق العمل على الدور طبقا لحصر مؤسسات التضامن الاجتماعى، وتم توقيع الكشف الطبى علي الأطفال في جميع التخصصات، وإجراء تحاليل انيميا وقياس الوزن والطول ومحيط الرأس.

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