مياه الفيوم: انتهاء أعمال خزان ورافع قصر الجبالي بيوسف الصديق ديسمبر المقبل

أعلنت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، أن الشركة المنفذة لخزان ورافع مياه الشرب، بقصر الجبالي بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، وضعت جدول زمني لانهاء كافة الأعمال بالرافع القديم والجديد منتصف ديسمبر المقبل، علي أن يتم تركيب الطلمبة الجديدة وإنهاء كافة الأعمال المتعلقة بتشغيل الرافع القديم، قبل يوم 20 نوفمبر الجاري.

المواصفات الفنية لخزان ورافع فقصر الجبالي القديم والجديد

وتبلغ سعة خزان ورافع مياه قصر الجبالي القديم التخزينية 4 آلاف متر مكعب، وخزان المياه الجديد بسعة تخزينية 3 آلاف متر مكعب، وتتم الاعمال بالخزانين ضمن مشروعات المبادرة القومية حياة كريمة لتنمية الريف المصري، بهدف تحسين خدمة مياه الشرب بقرى مركز يوسف الصديق.

القري المستفيدة من مشروع خزان ورافع قصر الجبالي الجديد

يذكر أن إحلال وتجديد الرافع القديم وانشاء الرافع الجديد، يهدف لتحسين ضغوط المياه بمدينة يوسف الصديق، وقرى الشواشنة، وقصر الجبالي، وقارون، والخواجات، والمشرك، والحامولي، وتوابعهم، والمجزر الآلي، وقرية سيدنا الخضر، ويضمن المشروع حصول المواطنين على خدمة جيدة تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم المستقبلية نحو غدًا افضل، وهو الهدف الرئيسي للقيادة السياسية والمبادرة القومية حياة كريمة.

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