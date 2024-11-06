الأربعاء 06 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

طريقة عمل الكيكة بالزبدة "الباوند كيك"

طريقة الباوند كيك
طريقة الباوند كيك

طريقة عمل الكيكة بالزبدة، تعد من أشهر وألذ اصناف الكيك، كما أن طريقة عمل الكيكة بالزبدة ليست بالصعبة على الإطلاق، فيمكن تعلم طريقة عملها بكل سهولة.


وطعمها اللذيذ والمميز يجعل الكبار والصغار يغرمون بها، كما أنها ستوفر عليكي شراء الحلويات لأطفالك، فيمكنك تقديمها لهم مع كوب من العصير او الكاكاو أو أي مشروب يفضلونه، كما أنها مناسبة في العزومات، ولتقديمها لضيوفك.


طريقة عمل الكيكة بالزبدة

الكيكة بالزبدة
الكيكة بالزبدة

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل الكيكة بالزبدة، ألذ كيكة، ستبهرين بها كل أفراد أسرتك، ونتيجتها مضمونة.

مكونات عمل الكيكة بالزبدة:
3 كوب دقيق متعدد الاستخدامات
كوب زبده طريه
2/1 كوب سمن نباتي
3 كوب سكر
5 بيضات
2 ملعقة طعام من قشر الليمون
ملعقة طعام من الفانيليا

ملعقة صغيرة ملح
2/1 ملعقة صغيرة بيكينج بودر
كوب من الحليب

مكونات الفروستينج:
2 كوب من السكر الحلواني
5 ملاعق طعام من عصير الليمون
ملعقة صغيرة من بشر الليمون

 

طريقة عمل الكيكة بالزبدة:
في وعاء كبير نخلط الزبدة مع السمن النباتي والسكر لمدة 5 دقائق حتي يصبح الخليط خفيفا ثم يضاف إليه البيض واحد بعد الاخري مع الخفق جيدا بعد كل إضافة ثم يضاف بشر الليمون والفانيليا ويقلبان.
ينخل الدقيق والملح والبيكينج بودر معا ثم يضاف ثم يضاف الخليط تدريجيا الي الخليط الكريمي بالتناوب مع الحليب يخلط الخليط بمجرد ان تمتزج المكونات.
يصب الخليط في صينيه مدهونه بالزبده , وتخبز في الفرن علي درجة حرارة 170 لمدة 70 دقيقة أو حتى يغرس اسنان بالقرب من منتصف الكعكة ويخرج نظيفا.
تترك الكعكة لتبرد لمدة 10 دقائق قبل رفعها من الصينية.
في وعاء صغير الحجم تخلط جميع مكونات الفروستينج ثم تصب على الكيكة.
 


شروط وأسرار نجاح الكيكة

الباوند كيك
الباوند كيك

تعد طريقة عمل الكيكة، بالنسبة للكثير من ستات البيوت، من أسهل الوصفات، إلا هناك الكثيرات ايضا من ستات البيوت؛ لا تقتنع بنتائج الكيكة، أو ارتفاعها، أو حتى طعمها، ولهؤلاء تبوح الشيف ريمو بكل أسرار نجاح الكيكة.


- قومي بخلط المواد الأساسية لتحضير أي نوع من الكعك، وهي البيض والسكر أولا ثم الزبدة، أي سوائل ثم اضيفي النواشف.
- لابد أن يكون البيض والحليب والزبدة بدرجة حرارة الغرفة.
- استخدمي "المنخل" دائما لنخل الدقيق حتى تحصلين على نتيجة رائعة، لأن نخل الدقيق يساعد دائما على نفخ وزيادة حجم الكيك، والتخلص من التكتلات.
- لا تخفقي البيض مرة أخرى عند إضافة المواد الجافة بل استخدمي ملعقة خاصة للخلط.
- استخدمي صينية مناسبة لكمية الكعك.
- اشعلي الفرن قبل إدخال الكيكة بـ15 دقيقة، حتى تتوزع الحرارة فيه
- لا تفتحي الفرن مطلقا قبل نضج الكعك لأنها حتما ستفسد.. وفي الأخير ستحصلين على وجه هابط للكعكة.
- إذا احترق منك سطح الكيكة يمكنك إزالة السطح المحروق بواسطة سكينة، ورش بعض السكر على الكيكة، وإعادتها في الفرن وإشعال الشواية لثوان، وستحصلين على سطح جديد.
- للحفاظ على الدقيق لمدة أطول احتفظي به في وعاء نظيف محكم الإغلاق في مكان بارد وجاف، ويمكن الحفاظ على الدقيق الأبيض لمدة سنة تقريبًا والدقيق الكامل لمدة 6 أشهر تقريبًا، وإذا رغبت بالاحتفاظ بالدقيق لوقت أطول خزّنيه في وعاء محكم الإغلاق داخل الثلاجة.
- للحصول على أفضل حجم للكيك يجب حفظ المقادير في حرارة الغرفة مع تحضير الكعك في صينية الفرن الوسطى
- لا تقلقي إذا وجدتِ أن خليط الزبدة والبيض والسكر متكتلًا، لأنه سيعود إلى طبيعته عند أضافة الدقيق.

طريقة عمل الكيكة الإسفنجية، لصناعة تورتة مميزة واقتصادية فى المنزل

طريقة عمل الكيكة السريعة، لفطار مميز وبأقل التكاليف

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

طريقة عمل الكيكة طريقة عمل الكيكة الاسفنجية طريقة عمل الكيكة بالزبدة طريقة عمل الباوند كيك مكونات الكيكة بالزبدة مكونات الباوند كيك

مواد متعلقة

طريقة عمل البسيسة، كيكة بدقيق الذرة أرخص وأسرع تحلية

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بالكاكاو، موفرة وزي الجاهزة

طريقة عمل كيكة الرواني، مكوناتها بسيطة وطعمها مميز

طريقة عمل الكيكة العادية، بخطوات سهلة ونتيجة مضمونة

الأكثر قراءة

جالا فهمى، حياة مثيرة لفنانة متحررة ونهاية مأساوية، وهذا عدد زيجاتها بينهم موسيقار شهير

حملة ترامب تعلن فوزه بالرئاسة

أخبار مصر: ترامب على أعتاب البيت الأبيض، أنصاره يبدأون الاحتفال، فضيحة لـ هاريس بكاميرا هاتفها، قفزة للدولار وتراجع الذهب

بعد حصوله على 277 صوتًا بالمجمع الانتخابي، ترامب يلقي كلمة أمام أنصاره في فلوريدا

فوكس نيوز: فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأمريكية

مع اقتراب ترامب من الفوز، القلق يسيطر على حملة هاريس، ماذا قالت؟

ليفربول يغرد، ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد خسارة بطلي 2024 و2023

"رونالدو الجديد" أشعلها، ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل مواجهات اليوم

منوعات

المزيد

وسط حالة من الصدمة والبكاء، أنصار هاريس يغادرون ساحة جامعة هوارد

اكتشاف الثقب الأسود "الأكثر شراهة" على الإطلاق

شقيقة جورجينا تفجر مفاجآت حول زوجة رونالدو وتكشف قصة الشقة الفاخرة والصناديق (صور)

كاميرا الهاتف فضحتها، موقف محرج كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 5/11/2024

أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 5-11-2024 في الأسواق

سعر كيلو النحاس الأحمر بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء 6-11-2024

أسعار العدس اليوم الثلاثاء 5-11-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد زيادة الشرقية للدخان، أسعار السجائر الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما أصول العقائد الإسلامية، وما مفهوم الإسلام؟

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 6-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 6-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads