طريقة عمل البان كيك، حلوى سريعة التحضير ومغذية

طريقة عمل البان كيك، البان كيك من الحلوى الغربية الشهيرة التي تقدم عادة على وجبة الإفطار فهى تعد وجبة غذائية متكاملة لأنها محضرة من البيض واللبن والسمن ويمكن تحضيرها بحشوات مختلفة.

وطريقة عمل البان كيك، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيره فى المنزل بحشوات مختلفة لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل البان كيك.

مكونات عمل البان كيك:-

كوب دقيق

2 ملعقة سكر

1 ملعقة كبيرة بيكنج باودر

رشة ملح

1 بيضة

1 كوب حليب

2 ملعقة زبدة ذائبة

فانيليا (اختياري)

طريقة عمل البان كيك:

في وعاء كبير، امزج الدقيق، السكر، البيكينج بوددر، ورشة الملح.

في وعاء آخر، اخفقى البيضة، ثم أضيفي الحليب، الزبدة الذائبة، والفانيليا إذا كنت تستخدمها.

اسكبى المكونات السائلة في الوعاء الذي يحتوي على المكونات الجافة.

اخلطى برفق حتى يتكون لديك خليط ناعمة.

تجنبى الخلط الزائد، فقد يؤدي ذلك إلى بان كيك قاسي.

سخنى مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة، يمكنك دهنها بقليل من الزبدة أو الزيت.

استخدمى مغرفة لصب الخليط في المقلاة.

انتظرى حتى تظهر فقاعات على سطح البان كيك، ثم اقلبيه واطهيه حتى يصبح لونه ذهبيًا.

قدّمى البان كيك ساخنًا مع العسل، أو شراب القيقب، أو الفواكه، أو الكريمة حسب الرغبة.

يمكنك إضافة الشيكولاتة، أو الفواكه المجففة إلى الخليط قبل الطهي لإضفاء نكهة إضافية.

تأكدى من عدم الخلط الزائد للحفاظ على قوام البان كيك خفيفًا.

البان كيك

ولعمل الكب كيك

مكونات عمل الكب كيك:

كوب ونصف دقيق

1 كوب سكر

1/2 كوب زبد (مذابة)

2 بيضة

1/2 كوب حليب

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

1/2 ملعقة صغيرة ملح

طريقة عمل الكب كيك:

سخنى الفرن على 180 درجة مئوية.

في وعاء، اخلطي الدقيق، البيكينج بودر، والملح.

في وعاء آخر، اخلطي الزبد المذابة مع السكر.

ثم أضيفي البيض، الحليب، والفانيليا واخلطي جيدًا.

أضيفي المكونات الجافة إلى الرطبة بالتدريج، واخلطى حتى يتجانس الخليط.

صبي الخليط في قوالب الكب كيك، ملئها حتى نصفها.

ضعي القوالب في الفرن واخبزي لمدة 18-20 دقيقة، أو حتى يخرج عود الأسنان نظيفًا.

اتركي الكب كيك ليبرد لمدة 10 دقائق، ثم أخرجيه من القوالب واتركه ليبرد تمامًا.

يمكنك تزيين الكب كيك بالكريمة، الشيكولاتة، أو الفواكه حسب الرغبة، وتقدم بعدها.