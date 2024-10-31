الخميس 31 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

طريقة عمل البان كيك، حلوى سريعة التحضير ومغذية

البان كيك
البان كيك

طريقة عمل البان كيك، البان كيك من الحلوى الغربية الشهيرة التي تقدم عادة على وجبة الإفطار فهى تعد وجبة غذائية متكاملة لأنها محضرة من البيض واللبن والسمن ويمكن تحضيرها بحشوات مختلفة.

وطريقة عمل البان كيك، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيره فى المنزل بحشوات مختلفة لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل البان كيك.

مكونات عمل البان كيك:-

كوب دقيق

2 ملعقة سكر

1 ملعقة كبيرة بيكنج باودر

رشة ملح

1 بيضة

1 كوب حليب

2 ملعقة زبدة ذائبة

فانيليا (اختياري)

طريقة عمل البان كيك: 

  • في وعاء كبير، امزج  الدقيق، السكر، البيكينج بوددر، ورشة الملح.
  • في وعاء آخر، اخفقى البيضة، ثم أضيفي الحليب، الزبدة الذائبة، والفانيليا إذا كنت تستخدمها.
  • اسكبى المكونات السائلة في الوعاء الذي يحتوي على المكونات الجافة.
  • اخلطى برفق حتى يتكون لديك خليط ناعمة.
  • تجنبى الخلط الزائد، فقد يؤدي ذلك إلى بان كيك قاسي.
  • سخنى مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة، يمكنك دهنها بقليل من الزبدة أو الزيت.
  • استخدمى مغرفة لصب الخليط في المقلاة.
  • انتظرى حتى تظهر فقاعات على سطح البان كيك، ثم اقلبيه واطهيه حتى يصبح لونه ذهبيًا.
  • قدّمى البان كيك ساخنًا مع العسل، أو شراب القيقب، أو الفواكه، أو الكريمة حسب الرغبة.
  • يمكنك إضافة الشيكولاتة، أو الفواكه المجففة إلى الخليط قبل الطهي لإضفاء نكهة إضافية.
  • تأكدى من عدم الخلط الزائد للحفاظ على قوام البان كيك خفيفًا.
البان كيك 
البان كيك 

ولعمل الكب كيك 

مكونات عمل الكب كيك:

كوب ونصف دقيق

1 كوب سكر

1/2 كوب زبد (مذابة)

2 بيضة

1/2 كوب حليب

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

1/2 ملعقة صغيرة ملح

طريقة عمل الكب كيك:

  • سخنى الفرن على 180 درجة مئوية.
  • في وعاء، اخلطي الدقيق، البيكينج بودر، والملح.
  • في وعاء آخر، اخلطي الزبد المذابة مع السكر.
  • ثم أضيفي البيض، الحليب، والفانيليا واخلطي جيدًا.
  • أضيفي المكونات الجافة إلى الرطبة بالتدريج، واخلطى حتى يتجانس الخليط.
  • صبي الخليط في قوالب الكب كيك، ملئها حتى نصفها.
  • ضعي القوالب في الفرن واخبزي لمدة 18-20 دقيقة، أو حتى يخرج عود الأسنان نظيفًا.
  • اتركي الكب كيك ليبرد لمدة 10 دقائق، ثم أخرجيه من القوالب واتركه ليبرد تمامًا.
  • يمكنك تزيين الكب كيك بالكريمة، الشيكولاتة، أو الفواكه حسب الرغبة، وتقدم بعدها.
txt

طريقة عمل البان كيك، لإفطار خفيف ومغذي

txt

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بالكاكاو، موفرة وزي الجاهزة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

البان كيك طريقة عمل البان كيك مكونات عمل البان كيك الكب كيك طريقة عمل الكب كيك الشيف نوال أحمد

مواد متعلقة

طريقة عمل البان كيك، الوصفة الأصلية بأقل التكاليف

طريقة عمل الكب كيك، حلوى لذيذة يعشقها الصغار

أسرع كيكة لفطار مميز، طريقة عمل المولتن كيك

طريقة عمل كب كيك حادق، مناسب للانش بوكس وصحي

الأكثر قراءة

مفيش فايدة، ارتفاع أسعار اللحوم الكندوز مجددا بالأسواق

رغم الخسارة، بوتافوجو البرازيلي يتأهل لنهائي كوبا ليبرتادوريس للمرة الأولى في تاريخه (فيديو)

أخر ساعتك 60 دقيقة في هذا الموعد، اليوم العمل بالتوقيت الشتوي رسميا

قبل ساعات من تطبيقه، مواعيد غلق وفتح المحلات فى التوقيت الشتوى

ضبط عاطل بحوزته 15 قطعة حشيش وسلاح ناري في طهطا

إعلام عبري: تل أبيب تدرس شن هجمة استباقية واسعة ضد إيران

قرعة كأس كاراباو، تعرف على منافس ليفربول بربع النهائي

أخبار مصر: العمل بالتوقيت الشتوي اليوم، احتفال أسرة عبد الواحد السيد بعودته، منخفض جوي يضرب مصر، ارتفاع جديد في سعر الذهب

منوعات

المزيد

قرن طول العمر ينمو على جبهة عجوز صينية، ما القصة؟

عض 3 أطفال، تصرف غريب من بايدن في حفل الهالوين بالبيت الأبيض (صور)

بايدن وزوجته يشاركان في احتفال الهالووين الأخير لهما في البيت الأبيض (صور)

بعد سقطة بايدن، ترامب يصل إلى ولاية ويسكونسن على متن شاحنة قمامة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

وزير الصناعة والتعليم العالي يبحثان سبل تعظيم دور البحث العلمي في النهوض بالصناعة والنقل

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الخميس 31-10-2024 في الأسواق

سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024 ببداية التعاملات

تراجع أسعار الزيت اليوم الخميس 31- 10- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بثروة تقدر بـ 64 مليار دولار.. أغنى 6 أثرياء عرب حتى أكتوبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى وصف الله الكافرين بأنهم لا يسمعون؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 31-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 31-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads