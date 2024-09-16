الإثنين 16 سبتمبر 2024
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صحة ومرأة

طريقة عمل الدوناتس، فى خطوات بسيطة وأحلى من الجاهز

الدوناتس
الدوناتس

طريقة عمل الدوناتس، الدوناتس من المعجنات الغربية اللذيذة التى تقدم كطبق حلوى مميز له عشاق كثيرون على مستوى العالم.

وطريقة عمل الدوناتس، سهلة وبسيطة وغير مكلفة لذا تحرص ربات البيوت على تحضيره فى المنزل بدلا من شرائه جاهزا بأسعار خيالية.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل الدوناتس.

مكونات عمل الدوناتس:-

2 ملعقة كبيرة خميرة

ربع كوب ماء دافئ 

1 كوب ونصف حليب

نصف كوب سكر

1 ملعقة صغيرة ملح 

2 حبة بيض

ثلث كوب (زبدة نباتية) 

5 اكواب دقيق

زيت غزير (للقلي) 

طريقة عمل الدوناتس:-

  • ضعي الخميرة في الماء الدافئ لمدة 5 دقائق حتى تفور.
  • في وعاء واسع ضعي الخميرة مع الماء والحليب والسكر والملح والبيض والزبدة و2 كوب من الدقيق واخلطيهم على سرعة بطئية أو بواسطة ملعقة.
  • أضيفي باقي كمية الدقيق ½ كوب لكل إضافة واعجني حتى تصبح العجينة متماسكة وغير ملتصقة.
  • ثم ضعي العجين في وعاء مدهون بالزيت وغطيها واتركيها في مكان دافئ حتى تتخمر ويتضاعف حجمها.
  • مدى العجين على سطح مرشوش بالقليل من الدقيق واجعلي السماكة حوالي ½ انش.
  • ثم قطعيها بواسطة قطاعة الدونات واتركيها لمدة من الوقت ليتضاعف حجم القطع واحرصي على تغطيتها بمنشفة مطبخ حتى لا تنشف.
  • سخني الزيت في مقلاة عميقة ضعي حبات الدونات واقليها على الجهتين حتى تصبح ذهبية اللون ومنفوشة.
  • ثم ضعيها في طبق على ورق المطبخ.
  • رشي على الدونات السكر البودرة وقدميها، أو زينييها بالشيكولاتة المذابة حسب الرغبة.
الدوناتس 

ولعمل البان كيك 

مكونات عمل البان كيك:

كوب دقيق 

بيضة

رشة ملح

كيس فانيليا

كوب وربع لبن حليب

ملعقة زيت

2 ملعقة بيكينج بودر

2 ملعقة سكر

للتقديم

عسل ابيض

زبدة فول سوداني

مكسرات محروسة

فاكهة طازجة أو مجففة

زبادى

قشدة

طريقة عمل البان كيك:

  • نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به البيض والفانيليا ونخفق جيدا.
  • ثم نضيف له اللبن والزيت والسكر ونخفق جيدا حتى تتجانس المكونات.
  • ثم نضيف الدقيق والملح والبيكينح بودر ونخفق جيدا حتى نحصل على قوام متجانس وناعم.
  • ثم نترك الخليط في الثلاجة لمدة نصف ساعة أو ساعة لضمان نجاح الوصفة.
  • بعد انتهاء المدة نحضر مقلاة غير لاصقة مسطحة.
  • ونضعها على النار وندهنها بنقطة زيت.
  • ثم نحضر فنجان قهوة ونأخذ به مقدار من العجين ونصبه فى المقلاة الساخنة.
  • نوزع العجين فى المقلاة للحصول على سمك رفيع ومناسب ونترك البان كيك ينضج لمدة ثوانى حتى يحمر لونه من الأسفل.
  • ثم نقلبه على الوجه الآخر حتى يأخذ لون أيضا.
  • ثم نرفعها من على النار، ونكرر العملية حتى انتهاء العجين.
  • ثم نقدم البان كيك فى الاطباق مع الاضافات المختلفة حسب الرغبة كما ذكرنا فى المكونات ويمكن وضع اضافات اخرى حسب الرغبة.
  • يجب عند تحضير البان كيك مراعاة أن تكون المكونات بدرجة حرارة الغرفة لضمان نجاح البان كيك.
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طريقة عمل البان كيك في البيت بأقل التكاليف

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طريقة عمل كيك قشطوطة الكراميل بالحليب

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الدوناتس المعجنات طريقة عمل الدوناتس مكونات عمل الدوناتس البان كيك الشيف سارة أحمد

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