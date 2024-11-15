ديكورات المنازل في أسواق العتبة.. ارتفاع الأسعار بنسبة 20%.. بومبونيرات وتماثيل يونانية ورومانية «أبرز الأنواع».. والفازات تبدأ من 100 جنيه (فيديو وصور)

تعتبر منطقة العتبة في القاهرة واحدة من أبرز الوجهات لشراء ديكورات المنزل، حيث تتنوع المنتجات وتختلف الأسعار لتناسب جميع الأذواق والميزانيات.

وفي هذا التقرير، سنستعرض أسعار بعض الديكورات المنزلية وأحدث صيحات الموضة في هذا المجال.

أسعار الفازات في أسواق العتبة

تبدأ أسعار الفازات المستوردة من 400 جنيه، وتصل إلى 455 جنيها للفازات البورسلين على شكل بابلز. أما الفازات الزجاجية، فتبدأ من 800 جنيه، وتصل إلى 1500 جنيه للحجم الصغير و1800 جنيه للحجم الكبير. الفازات المصرية تعتبر أكثر اقتصادية، حيث تبدأ أسعارها من 100 جنيه.

أسعار أطقم الحمامات في أسواق العتبة

تتراوح أسعار أطقم الحمامات بين 300 جنيه لثلاث قطع و500 جنيه لأربع قطع بورسلين. الأطقم الزجاجية تتوفر بسعر 450 جنيها لثلاث قطع، بينما يصل أعلى سعر لطقم الحمام إلى 600 جنيه.

أسعار الشموع ذات الرائحة

تبدأ أسعار الشموع المصرية ذات الرائحة من 50 جنيها للحجم الصغير، وتصل إلى 120 جنيها للحجم الكبير. الشموع المستوردة بحجم وسط تباع بسعر 150 جنيها، بينما تتوفر الشموع على شكل بابلز برائحة الفانيليا بسعر 45 جنيها.

أسعار البومبونيرات في الأسواق

تبدأ أسعار البومبونيرات الزجاجية في معدن من 300 جنيه للحجم الصغير، وتصل إلى 500 جنيه للحجم الكبير.

أسعار الشيالات في الأسواق

تتوفر الشيالات بثلاثة أدوار بسعر 450 جنيها، ودورين بسعر 400 جنيه، بينما تصل أسعار الشيالات البيضاوية إلى 500 جنيه.

أسعار أطقم الطاولات

تتوفر أطقم الطاولات بثلاثة أحجام بسعر 500 جنيه، بينما تتراوح أسعار المباخر بين 100 جنيه للمباخر الصغيرة المصنوعة من البوليستر و560 جنيها للمباخر العربية المصنوعة من المعدن.

أسعار الصواني الزجاجية في الأسواق

تبدأ أسعار الصواني الزجاجية في معدن من 300 جنيه، بينما تصل أسعار الصواني المستوردة إلى 900 جنيه. الصواني المربعة تتوفر بسعر 350 جنيها.

أسعار التماثيل المستوردة

تتراوح أسعار التماثيل المستوردة بين 320 جنيها و600 جنيه، حسب الحجم والتصميم. التماثيل الرومانية واليونانية تتوفر بأسعار تبدأ من 200 جنيه لوجه البنت الأفريقية وتصل إلى 470 جنيها لطقم تمثال روماني لرجل وسيدة.

أحدث صيحات الموضة في الديكورات المنزلية

تشهد ديكورات المنازل تطورًا مستمرًا، حيث تتجه الموضة نحو استخدام المواد الطبيعية والمستدامة مثل الخشب والرخام. الخشب يستخدم بشكل متزايد في تغطية الجدران والأسقف، مما يضفي لمسة من الدفء والأناقة على المنزل. الرخام أيضًا أصبح شائعًا في تصميم الجدران والمدافئ، حيث يضفي لمسة من الفخامة والرقي.

النباتات الداخلية أصبحت جزءًا لا يتجزأ من ديكورات المنازل الحديثة، حيث تضفي لمسة من الحيوية والطبيعة على المكان. استخدام الألوان الحيادية والهادئة مثل الأبيض والرمادي والألوان الترابية أصبح رائجًا، حيث تعكس هذه الألوان البساطة والأناقة في آن واحد.

في النهاية، أكد عبد الرحمن، أحد بائعي ديكورات المنزل في العتبة، أن الأسعار شهدت زيادة تجاوزت 20% مقارنة بالعام الماضي، وأن الإقبال على الشراء يكون دائمًا في موسمي رمضان والعيد. هذا يعكس أهمية الديكورات المنزلية في حياة الناس ورغبتهم في تجديد منازلهم بأحدث الصيحات.