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أحدث تشطيبات الكهرباء في العتبة بسعر الجملة.. أطباق دوارة ذكية بديلًا للنجف ودلايات عصرية.. وأسعار المفاتيح تبدأ من 20 جنيهًا (فيديو وصور)

بديل النجف والدلايات
بديل النجف والدلايات

أحدث تشطيبات الكهرباء، تعد العتبة من أشهر الأسواق في القاهرة لبيع مستلزمات التشطيبات الكهربائية بالجملة، وتستقطب الزبائن من مختلف المناطق بسبب تنوع المنتجات وتفاوت الأسعار.

ومن خلال جولة أجرتها "فيتو" مع  "أبو علي"، وهو تاجر سوري متواجدة في العتبة، استعرضت مجموعة من المنتجات التي أصبحت جزءًا أساسيًا في التشطيبات الحديثة، لا سيما "البروفايل"، الذي يُعتبر من الأساسيات لكل مؤسسة عصرية ويبدأ سعره العود الفارغ  حوالي 65 جنيهًا.

 

أسعار مفاتيح الكهرباء في سوق العتبة  

أما فيما يخص المفاتيح الكهربائية، فيتوفر في السوق بحر من الخيارات المتنوعة من شركات مختلفة، وتبدأ أسعار المفاتيح من 20 جنيهًا حسب النوع والشركة المُصنِّعة. 

وأشاد "أبو علي" بمنتجات شركة جديدة متخصصة بتصاميم باللون الأبيض الأنيق، مما أضاف لها لمسة جمالية وجودة أعلى، ما جعل سعر المفتاح يصل إلى 70 جنيهًا. 

وتشهد سوق الكهرباء في العتبة ظهور مجموعة متنوعة من المنتجات الحديثة والعصرية، التي تجمع بين الوظيفة والجمال، وتعد بديلًا للخيارات التقليدية. ومن أبرز هذه المنتجات:

1. جرس الباب المدمج في المفتاح: لم يعد هناك حاجة لعلبة خارجية، حيث أصبح الجرس جزءًا من المفتاح الكهربائي، ما يمنحه مظهرًا عصريًا وأنيقًا. يبدأ سعره من 300 جنيه.

2. المسطرة الكهربائية “احدث مشترك ”: منتج جديد وآمن، يمكن التحكم بعدد وأنواع المفاتيح بداخله، ويُعد آمنًا للأطفال، مما يجعله خيارًا عمليًا ومرنًا.

3. الأطباق الدوارة الذكية “بديل النجف”: هذه الأطباق الذكية تعد بديلًا عصريًا للنجف التقليدي، وتبدأ أسعارها من 1100 جنيه، وتعمل بالريموت والموبايل، ما يجعلها خيارًا مريحًا وفريدًا.

4. أعواد إضاءة " 5 في 7 ": عوضًا عن النجف، يمكن تشكيل هذه الأعواد حسب الرغبة والشكل، مما يتيح تصاميم إضاءة مبتكرة ويجعل النجف التقليدي أقل جاذبية.

5. بديل المجنتكس: بسبب ارتفاع أسعار المغنتكس (750 جنيه)، يوفر السوق بديلًا يبدأ سعره من 60 جنيه للمتر، ويتيح تركيب أشكال مختلفة من الكشافات بتكلفة أقل.

6. الإبليج والآوت دور: هذا النوع من الإضاءة يُستخدم في الأماكن الخارجية ليصبح جزءًا من الديكور، وتبدأ أسعاره من 125 جنيه، وهناك أيضًا الإبليج العصري على شكل مساطر بسعر يبدأ من 150 جنيه.

7. الدليات الحديثة: أشكال جديدة ومبهرة من الديات تتوفر بأسعار تبدأ من 200 جنيه، مما يوفر خيارات متعددة تناسب جميع الأذواق.

8. الاسبوط: تتوفر بأشكال وأحجام متنوعة، ويبدأ سعرها من 25 جنيه.

9. البلفونيره: هي كشافات مستديرة على شكل أطباق، تضفي لمسة مميزة وعصرية وتبدأ أسعارها من 150 جنيه.

هذه الخيارات العصرية في سوق العتبة تقدم حلولًا متنوعة للتشطيبات الكهربائية، تجمع بين التصميم العصري والأمان والتكلفة المناسبة، وتلبي احتياجات الزبائن الباحثين عن مزيج من الأناقة والتكنولوجيا في الإضاءة.

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