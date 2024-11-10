أخبار الاقتصاد اليوم، زيادة جديدة في أسعار سجائر وينستون وكامل، شروط المزاد العلني لبيع السيارات، الإحصاء: التضخم السنوي يسجل 26.3% لشهر أكتوبر 2024، البورصة تربح 4 مليارات جنيه

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

زيادة جديدة في أسعار سجائر وينستون وكامل بالأسواق "مستند"

ارتفاع أسعار السجائر، أعلنت شركة اليابان الدولية للتبغ زيادة في الأسعار اعتبارًا من أمس الموافق 9 نوفمبر 2024.

وتم تحديد أسعار البيع النهائي للمستهلك للعبوة المكونة من 20 سيجارة طبقا للمستند الذي حصلت عليه فيتو:

وينستون أحمر: 60 جنيهًا

وينستون أزرق: 60 جنيهًا

وينستون سيلفر: 60 جنيهًا

وينستون كاستر: 60 جنيهًا

وينستون توت: 62 جنيهًا

كامل أصفر: 65 جنيهًا

كامل أزرق: 65 جنيهًا

كامل اكتفيت: 68 جنيهًا

انخفاض جديد في سعر زجاجة الزيت بالأسواق

انخفاض أسعار الزيت اليوم، سجلت أسعار زجاجة الزيت انخفاضا ملحوظا لليوم الثاني على التوالي، وتراوحت الانخفاضات في سعر زجاجة الزيت ما بين جنيهين و4 جنيهات في الأسواق؛ فما أحدث أسعار زجاجة الزيت في الأسواق؟

أسعار الزيت في المحال التجارية

«فيتو» تستعرض أسعار الزيت في المحال التجارية وفقًا للتقرير الصادر عن البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ في السطور الآتية:

2.5 جنيه انخفاضا في سعر زيت عباد الشمس بالأسواق

وفقًا للبوابة الحكومية، انخفض سعر زيت عباد الشمس بنحو 2.5 جنيه في اللتر مقارنة بسعره السابق، ليبلغ متوسط لتر زيت عباد الشمس نحو 85 جنيهًا، فيما تراوحت أسعار زيت عباد الشمس من 57 إلى 120 جنيهًا للتر.

جنيهان انخفاضا في سعر زيت عباد الشمس سلايت بالأسواق

ووفقًا للبوابة الحكومية، انخفض سعر زيت عباد الشمس سلايت بنحو جنيهين في اللتر مقارنة بسعره السابق، وبلغ متوسط سعر لتر زيت عباد الشمس سلايت نحو 90.3 جنيه، وتراوحت أسعار زيت عباد الشمس سلايت من 60 جنيهًا إلى 130 جنيهًا للتر.

لميكنة المراسلات المادية، البريد يوقع بروتوكول تعاون مع الاتحاد المصري للتأمين

وقعت الهيئة القومية للبريد بروتوكول تعاون مع الاتحاد المصري للتأمين، بهدف الاستفادة من خدمة البريد الإلكتروني المسجل "بريدي"، التي تقدمها الهيئة القومية للبريد وتعد التطور الأمثل لخدمة الرسائل المسجلة وإثبات التسليم المسجل بمفهومه المعروف باستخدام أحدث التقنيات؛ حيث تتيح هذه الخدمة للاتحاد إرسال واستقبال المراسلات بشكل آمن وموثوق، ما يسهم في تسريع وتسهيل الإجراءات وتقليل الأخطاء الناتجة عن تبادل الوثائق الورقية.

تفاصيل بروتوكول التعاون

جاء ذلك على هامش فعاليات ملتقى التأمين السادس، والذي تقام فعالياته خلال الفترة من ٩ إلى ١١ نوفمبر الجاري بشرم الشيخ حيث وقّع البروتوكول د. وسام السيد، مساعد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد للخدمات التجارية، وعلاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، وذلك بحضور د. شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ود. محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.



قالت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة البريد المصري: "إن هذا البروتوكول يأتي في إطار تطوير العلاقات الإستراتيجية بين البريد المصري وشركات التأمين العاملة في مصر من خلال التعاون مع الاتحاد المصري للتامين".

اشارت إلى أن هذا البروتوكول يحمل أهمية كبيرة تتمثل في عملية ميكنة المراسلات المادية وإرسالها بشكل رقمي ذكي وآمن؛إذ إن الهيئة القومية للبريد هي الجهة الرسمية المختصة في جمهورية مصر العربية بإدارة مرفق البريد وتطويره وتدعيمه بما يتناسب مع دوره الرئيسي والعمل على مسايرته لمتطلبات التطور التكنولوجي، وذلك في إطار الخطة الاقتصادية والسياسة العامة للدولة، بالاعتماد على قدرات الهيئة التكنولوجية والتقنية المتطورة التي تسهم بفعالية في تقديم خدمات رقمية آمنة وموثوقة لإرسال وتسليم المراسلات المسجلة والعادية وإدارتها.

بنك القاهرة يطلق حملة "هديتك مضمونة" للعملاء الجدد عند فتح الحسابات

أعلن بنك القاهرة عن إطلاق حملته الترويجية الجديدة تحت شعار “هديتك مضمونة”، والتي تقدم جوائز ترحيبية قيمة للعملاء الجدد عند فتح حسابات بقيمة تبدأ من 50 ألف جنيه، وذلك ابتداءً من 1 نوفمبر ولمدة محدودة.

وأوضح محمد ثروت، رئيس مجموعة التجزئة المصرفية ببنك القاهرة، أن هذه الحملة تهدف إلى جذب المزيد من العملاء وتشجيعهم على فتح حسابات جديدة، وذلك في إطار استراتيجية البنك لجذب العملاء الجدد، ويقدم البنك هدايا ترحيبية قيمة عند الانضمام للحملة.

وذلك بناءً على قيمة أول إيداع في الحسابات أو الودائع والشهادات بالعملة المحلية، تشمل الهدايا المقدمة أجهزة "آيفون 15 برو ماكس"، وتلفزيونات "سامسونج 65 بوصة"، وهدايا أخرى متنوعة.

وأضاف "ثروت" أن بنك القاهرة يسعى دائمًا لتقديم أفضل الخدمات والعروض لعملائه، ويأتي إطلاق هذه الحملة في إطار جهود البنك المستمرة لتعزيز مكانته في السوق المصرفي المصري.

البورصة تربح 4 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الأحد، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.267 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 31394 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 38927 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 13777 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 8363 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 11628 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 3265 نقطة.

الإحصاء: 574 مليون دولار قيمة التبادل التجارى بين مصر وماليزيا خلال 9 أشهر

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تقريرًا يتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر وماليزيا حيث كشفت البيانات عن وصول حجم التبادل التجارى بين مصر وماليزيا إلى 574 مليون دولار خلال ال9 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 626 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

حجم الصادرات المصرية إلى ماليزيا

وسجلت حجم الصادرات المصرية إلى ماليزيا 68 مليون دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 76 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

بلغت حجم الواردات المصرية من ماليزيا 506 مليون دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 550 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

ويأتي هذا في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وماليزيا ورفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية وتزامنًا مع العيد الـ 65 لتدشين العلاقات الدبلوماسية بين مصر وماليزيا ولقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم اليوم.

مزاد علني لبيع سيارات ملاكى وبيك أب ونقل وونش ولودر وجرار زراعى، اعرف الشروط



أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، عن طرح عدد من سيارات ملاكى وبيك أب ونقل وإسعاف ومطافى وونش ولودر وجرار زراعى، للبيع في مزاد علني يوم ٢٠٢٤/١١/١٨.

وطرحت الهيئة كراسة شروط المزاد للمواطنين الراغبين في دخول جلسة مزاد ٢٠٢٤/١١/١٨، بسعر٤٠٠ جنيه.



والمزاد سيكون عبارة عن سيارات وبضائع جهات حكومية من محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح.



أولًا: سيارات جهات حكومية:

سيارات ملاكى وبيك أب ونقل وإسعاف ومطافى وونش ولودر وجرار زراعى ومقطورة وتروسيكل وموتوسيكل ماركات: ( شاهين - بيدفورد - شيفروليه - نصر - ايسوزو - ميتسوبيشي هيونداي - بيجو - فيات - مان - حلاوة - جاوا - مازدا - لادا جاز بروفيل - جى ام سى - بجاج - شنجان - كويوتا - زوتي - زيل )، وجميع السيارات والمركبات ماركات وموديلات وطرازات مختلفة.

حقيقة إيقاف تشغيل الموبايلات المستوردة من الخارج

يبحث الكثير من المستخدمين المصريين عبر الإنترنت عن حقيقة تطبيق رسوم على الموبايلات واردة الخارج وإيقاف الموبايلات المستوردة عن العمل فى حال عدم دفع الرسوم، وخلال السطور التالية نستعرض حقيقة تلك المعلومات التى انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا.

حقيقة فرض رسوم على الموبايلات المستوردة

انتشرت مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي معلومات تشير إلى فرض رسوم على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج بدون توكيل وهو ما أثار الكثير من اللغط حول هذا الأمر خاصة مع عدم وجود تصريح رسمي يفيد بهذا الأمر.

لم يصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أى قرار حتى الآن بخصوص هذا الأمر، وبالتالى فلا توجد أى آليات للتنفيذ وحتى الآن فيمكن لأى شخص قادم من الخارج استخدام هاتفة المستورد من الخارج دون الحاجة لأى تصريح أو رسوم وبالتالى فأى موبايل قادم من الخارج يمكن استخدامه بدون تصريح أو رسوم ولن يتم إيقاف أى هاتف مستورد يعمل حاليا طالما تم تفعيله قبل صدور أى قرار.

وزيرة التخطيط: مليار جنيه استثمارات رصف الطرق ببلاط "الإنترلوك" بموازنة 2024-2025

تلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا من قطاع التخطيط الإقليمي، حول مبادرة استبدال رصف الأسفلت ببلاط الإنترلوك، التي تعمل الوزارة على تنفيذها بالتعاون مع المحافظات، استجابة لتوصيات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب الصادرة في فبراير 2024، والتي أوصت بالبحث عن بدائل لرصف الطرق التي يقل عرضها عن 8 أمتار، في ظل ارتفاع أسعار مادة البيتومين، والاحتياج لاستيراده من الخارج.

ويأتي ذلك في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حول تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز فعالية الاستثمارات العامة، والقضاء على التحديات التي تواجه تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

مبادرة مبادرة استبدال رصف الأسفلت ببلاط الإنترلوك

وذكر التقرير أن مبادرة مبادرة استبدال رصف الأسفلت ببلاط الإنترلوك، تُحقق العديد من المزايا الاقتصادية التي تعود بالنفع على الدولة، وتُعزز فعالية تنفيذ خطط التنمية بالمحافظات، وتلبي متطلبات التنمية المستدامة، منها التكلفة المنخفضة، حيث يتراوح سعر المتر المربع من بلاط الإنترلوك 400-500 جنيه، مقارنة بنحو 800 – 1000 جنيه للمتر المربع عند استخدام البوتامين، كما أن تنفيذ المبادرة يُدعم المنتج المحلي ويوفر العملة الصعبة، حيث تغطي الصناعة المحلية حاليًا حوالي 40% من احتياجات تصنيع الإنترلوك، ما يقلل من الحاجة لاستيراده ويُسهم في تخفيض الاستيراد، فضلا عن تحفيز الإنتاج الصناعي وتوفير فرص عمل.

الإحصاء: التضخم السنوي يسجل 26.3% لشهر أكتوبر 2024

كشف التقرير الشهري الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (240.0) نقطة لشهر أكتوبر 2024، مسجلًا بذلك تضخمًا قدره (1.5%) لشهر أكتوبر 2024 مقابل (2.3) شهر سبتمبر 2024.

ارتفاع أسعار اللحوم والاسماك والالبان

هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (3.3%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (2.1%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (2.0%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (1.2%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (1.1%)، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.8%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.3%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود بنسبة (7.2%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (1.5%)، مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.7%)، مجموعة الأقمشة بنسبة (1.4%)، مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (1.3%)، مجموعة الأحذية بنسبة (0.7%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (1.6%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (1.0%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (2.4%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.7%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.3%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.5%)، مجموعة خدمات البريد بنسبة (3.7%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (2.1%).