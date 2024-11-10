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اقتصاد

البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

ارتفعت مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الأحد، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 31399 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 39037 نقطة. 

مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي"

 وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 13937 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 8360 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.81% ليصل إلى مستوى 11397 نقطة.

 

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