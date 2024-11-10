البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الأحد، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 31399 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 39037 نقطة.

مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 13937 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 8360 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.81% ليصل إلى مستوى 11397 نقطة.