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اقتصاد

مواعيد 2500 مكتب بريد تعمل اليوم وغدًا لصرف المعاشات

مكتب بريد، فيتو
مكتب بريد، فيتو

 يبحث الكثير من المستخدمين عن المواعيد التي حددتها هيئة البريد لتسهيل عملية صرف المعاشات بمكاتب ومنافذ البريد على مستوى الجمهورية عبر تشغيل ٢٥٠٠ مكتب بريد بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، إلى جانب جميع الأكشاك البريدية وسيارات البريد المتنقلة يومي "الجمعة والسبت" الموافقين ١، ٢ نوفمبر ٢٠٢٤. 

 

مواعيد عمل مكاتب البريد 

 وتبدأ مواعيد العمل اليوم الجمعة من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الساعة الثامنة مساءً، ويوم السبت ابتداءً من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا؛ وذلك بهدف تسهيل حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم المالية بكل سهولة ويسر.

 

متابعة انتظام العمل 

 وأوضحت  داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن وحدة التحكم المركزية بالهيئة تقوم بمتابعة انتظام العمل بجميع منافذ البريد، للتأكد من تقديم جميع الخدمات للمواطنين على أكمل وجه وبالجودة المطلوبة وتذليل أي عقبات قد تواجه العاملين أثناء تأدية عملهم ومتابعة شكاوى المواطنين. 

بالإضافة إلى متابعة تغذية كافة ماكينات "صراف آلي البريد المصري" على مستوى الجمهورية، بما يضمن تسهيل حصول المواطنين على الخدمات وصرف مستحقاتهم المالية بكل سهولة.

 

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