قبل الدراسة، أسعار الجبن بأنواعها بالمحال التجارية

قدمت بعض المحال التجارية والسلاسل الغذائية عروض على أسعار الجبن بأنواعها بالتزامن مع قرب بداية العام الدراسي الجديد في المدارس الحكومية.

أسعار الجبن في المحال التجارية، فيتو

فيتو تستعرض أسعار الجبن بأنواعها في الأسواق

«فيتو» تستعرض أسعار الجبن بأنواعها في المحال التجارية والسلاسل الغذائية بالتزامن مع قرب العام الدراسي؛ في السطور الأتية:

أسعار الجبن في المحال التجارية، فيتو

سعر الجبن بأنواعه في المحال التجارية

بلغ سعر كيلو جبنة موازريلا فارم تشيز نحو 191 جنيهًا.

بلغ سعر جبنة فلمنك وزن 250 جرامًا نحو 125 جنيهًا.

بلغ سعر جبنة ملح خفيف أفانتي وزن 500 جرام نحو 105 جنيهات.

بلغ سعر جبنة ملح خفيف طبيعي دومتي وزن 500 جرام نحو 105 جنيهات.

بلغ سعر جبنة سبريد كريمي كيري وزن 150 جرامًا نحو 71.5 جنيه.

بلغ سعر جبنة دوبل كريم دومتي وزن 500 جرام نحو 59 جنيهًا.

أسعار الجبن في المحال التجارية، فيتو

أسعار الجبن مثلثات في المحال التجارية

بلغ سعر جبنة مثلثات كلاسيك لافاش كيري 32 قطعة نحو 107 جنيهات.

بلغ سعر جبنة مثلثات جورميه باندا 8 قطع نحو 33 جنيهًا.

بلغ سعر جبنة مثلثات أبو الولد 16 قطعة نحو 53 جنيهًا.

أسعار الجبن في المحال التجارية، فيتو

أسعار الجبن فيتا في المحال التجارية

بلغ سعر جبنة فيتا بطعم الزيتون جنتي وزن 500 جرام نحو 35.25 جنيه.

بلغ سعر جبنة فيتا كريمي ديليس وزن 500 جرام نحو 96 جنيهًا.

بلغ سعر جبنة فيتا البطريق وزن 500 جرام نحو 50 جنيهًا.

أسعار الجبن اسطنبولي في المحال التجارية

بلغ سعر جبنة اسطنبولي بريما وزن 500 جرام نحو 51 جنيهًا.

بلغ سعر جبنة صفراء اسطنبولي دومتي وزن 500 جرام نحو 62 جنيهًا.

بلغ سعر جبنة صفراء قديمة اسطنبولي جبنتي وزن 500 جرام نحو 35.25 جنيه.

أسعار الجبن في المحال التجارية، فيتو

أسعار الجبن الشيدر في المحال التجارية

بلغ سعر جبنة شيدر مطبوخة بالزيتون الأخضر ماينز وزن 300 جرام نحو 65 جنيهًا.

بلغ سعر جبنة طبيعي مطبوخ بالشيدر وزن 350 جرامًا نحو 58 جنيهًا.

بلغ سعر جبنة شيدر إيرلندي وزن 250 جرامًا نحو 85 جنيهًا.

أسعار الجبن اللبناني في المحال التجارية

بلغ سعر جبنة مجدولة لبناني وزن 350 جرامًا نحو 77 جنيهًا.

بلغ سعر جبنة عكاوي لبناني وزن 350 جرامًا نحو 74 جنيهًا.

أسعار الجبن في المحال التجارية، فيتو

أسعار الجبن جودا في المحال التجارية

بلغ سعر جبنة جودا بالفلفل الأسود فارم تشيز وزن 350 جرامًا نحو 133 جنيهًا.

بلغ سعر جبنة جودا وزن 350 جرامًا نحو 161 جنيهًا.

أسعار الجبن في المحال التجارية، فيتو

سعر الجبن في المحال التجارية

بلغ سعر جبنة امنتال فرنساوي بايسون وزن 100 جرام نحو 69 جنيهًا.

بلغ سعر جبن ريكفورد دانا بلو وزن 100 جرام نحو 60 جنيهًا.

بلغ سعر جبنة كشكفال بهشفان وزن 100 جرام نحو 66 جنيهًا.

بلغ سعر جبنة ماسدام هولندي وزن 100 جرام نحو 60 جنيهًا.

أسعار الجبن في المحال التجارية، فيتو

أسعار الجبن الرومي في المحال التجارية

بلغ سعر جبنة رومي كفيار بدون حرف وزن 350 جرامًا نحو 91 جنيهًا.

بلغ سعر شرائح جبنة رومي أفانتي وزن 150 جرامًا نحو 60 جنيها.

بلغ سعر جبنة رومي بطارخ وزن 250 جرامًا نحو 74 جنيهًا.

بلغ سعر جبنة رومي بطارخ بالفلفل وزن 250 جرامًا نحو 72 جنيهًا.

بلغ سعر جبن رومي قديم وزن 250 جرامًا نحو 63 جنيهًا.