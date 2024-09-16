الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

قبل الدراسة، أسعار الجبن بأنواعها بالمحال التجارية

أسعار الجبن في المحال
أسعار الجبن في المحال التجارية، فيتو

قدمت بعض المحال التجارية والسلاسل الغذائية عروض على أسعار الجبن بأنواعها بالتزامن مع قرب بداية العام الدراسي الجديد في المدارس الحكومية.

أسعار الجبن في المحال التجارية، فيتو

فيتو تستعرض أسعار الجبن بأنواعها في الأسواق

«فيتو» تستعرض أسعار الجبن بأنواعها في المحال التجارية والسلاسل الغذائية بالتزامن مع قرب العام الدراسي؛ في السطور الأتية:

أسعار الجبن في المحال التجارية، فيتو

سعر الجبن بأنواعه في المحال التجارية

بلغ سعر كيلو جبنة موازريلا فارم تشيز نحو 191 جنيهًا.

بلغ سعر جبنة فلمنك وزن 250 جرامًا نحو 125 جنيهًا.

بلغ سعر جبنة ملح خفيف أفانتي وزن 500 جرام نحو 105 جنيهات.

بلغ سعر جبنة ملح خفيف طبيعي دومتي وزن 500 جرام نحو 105 جنيهات.

بلغ سعر جبنة سبريد كريمي كيري وزن 150 جرامًا نحو 71.5 جنيه.

بلغ سعر جبنة دوبل كريم دومتي وزن 500 جرام نحو 59 جنيهًا.

أسعار الجبن في المحال التجارية، فيتو

أسعار الجبن مثلثات في المحال التجارية

بلغ سعر جبنة مثلثات كلاسيك لافاش كيري 32 قطعة نحو 107 جنيهات.

بلغ سعر جبنة مثلثات جورميه باندا 8 قطع نحو 33 جنيهًا.

بلغ سعر جبنة مثلثات أبو الولد 16 قطعة نحو 53 جنيهًا.

أسعار الجبن في المحال التجارية، فيتو

أسعار الجبن فيتا في المحال التجارية

بلغ سعر جبنة فيتا بطعم الزيتون جنتي وزن 500 جرام نحو 35.25 جنيه.

بلغ سعر جبنة فيتا كريمي ديليس وزن 500 جرام نحو 96 جنيهًا.

بلغ سعر جبنة فيتا البطريق وزن 500 جرام نحو 50 جنيهًا.

أسعار الجبن اسطنبولي في المحال التجارية

بلغ سعر جبنة اسطنبولي بريما وزن 500 جرام نحو 51 جنيهًا.

بلغ سعر جبنة صفراء اسطنبولي دومتي وزن 500 جرام نحو 62 جنيهًا.

بلغ سعر جبنة صفراء قديمة اسطنبولي جبنتي وزن 500 جرام نحو 35.25 جنيه.

أسعار الجبن في المحال التجارية، فيتو

أسعار الجبن الشيدر في المحال التجارية

بلغ سعر جبنة شيدر مطبوخة بالزيتون الأخضر ماينز وزن 300 جرام نحو 65 جنيهًا.

بلغ سعر جبنة طبيعي مطبوخ بالشيدر وزن 350 جرامًا نحو 58 جنيهًا.

بلغ سعر جبنة شيدر إيرلندي وزن 250 جرامًا نحو 85 جنيهًا.

أسعار الجبن اللبناني في المحال التجارية

بلغ سعر جبنة مجدولة لبناني وزن 350 جرامًا نحو 77 جنيهًا.

بلغ سعر جبنة عكاوي لبناني وزن 350 جرامًا نحو 74 جنيهًا.

أسعار الجبن في المحال التجارية، فيتو

أسعار الجبن جودا في المحال التجارية

بلغ سعر جبنة جودا بالفلفل الأسود فارم تشيز وزن 350 جرامًا نحو 133 جنيهًا.

بلغ سعر جبنة جودا وزن 350 جرامًا نحو 161 جنيهًا.

أسعار الجبن في المحال التجارية، فيتو

سعر الجبن في المحال التجارية

بلغ سعر جبنة امنتال فرنساوي بايسون وزن 100 جرام نحو 69 جنيهًا.

بلغ سعر جبن ريكفورد دانا بلو وزن 100 جرام نحو 60 جنيهًا.

بلغ سعر جبنة كشكفال بهشفان وزن 100 جرام نحو 66 جنيهًا.

بلغ سعر جبنة ماسدام هولندي وزن 100 جرام نحو 60 جنيهًا.

أسعار الجبن في المحال التجارية، فيتو

أسعار الجبن الرومي في المحال التجارية

بلغ سعر جبنة رومي كفيار بدون حرف وزن 350 جرامًا نحو 91 جنيهًا.

بلغ سعر شرائح جبنة رومي أفانتي وزن 150 جرامًا نحو 60 جنيها.

بلغ سعر جبنة رومي بطارخ وزن 250 جرامًا نحو 74 جنيهًا.

بلغ سعر جبنة رومي بطارخ بالفلفل وزن 250 جرامًا نحو 72 جنيهًا.

بلغ سعر جبن رومي قديم وزن 250 جرامًا نحو 63 جنيهًا.

txt

انخفاض الرومي وارتفاع الفلمنك، أسعار الجبن بأنوعها مع قرب العام الدراسي الجديد

txt

ارتفاع سعر الجبن الأبيض والرومي، وهذه أسعار منتجات الألبان في الأسواق

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أسعار الجبن سعر الجبن الجبن الشيدر العام الدراسي العام الدراسي الجديد العال المدارس الحكومية بداية العام الدراسي بداية العام الدراسي الجديد جبن الشيدر جبن مثلثات سعر جبنة سعر جبنة شيدر سلاسل الغذاء عودة المدارس لافاش كيري

مواد متعلقة

انخفاض الجبن الأبيض والرومي، أحدث أسعار منتجات الألبان بالأسواق

طريقة عمل الجبن القريش فى المنزل بمكونات بسيطة

يصل لـ 31 جنيهًا، الجبن الشيدر يواصل ارتفاع أسعاره في الأسواق

الأغلى بـ 1688 جنيها.. 12 نوعا تتصدر قائمة أسعار أغلى أنواع الجبن في السوق المحلي.. والمحال التجارية تجذب المواطنين بالتخفيضات

بـ 1688 جنيهًا، تعرف على أسعار أغلى أنواع الجبن في السوق المحلي

الأكثر قراءة

أبرز المشاهير المتهمين بالقتل الخطأ وتأثيره على حياتهم الفنية والرياضية.. أحمد فتوح يدهس مواطنا تحت تأثير المخدر.. عباس أبو الحسن وعصام صاصا «بالقائمة».. وعقوبات بالحبس تنتظرهم

محامي أحمد فتوح يكشف خطوة اللاعب المقبلة وقيمة الدية الشرعية

بعد اختفائه، جهود لكشف ملابسات العثور على جثة شاب بجنوب الأقصر

المصري مهدد بإيقاف القيد، رد ناري من التوأم على هجوم المصري والتهديد بالشكوى في المحكمة الدولية

رئيس شعبة الذهب يكشف توقعاته للأسعار بعد اجتماع الفيدرالي الأمريكي (فيديو)

إثيوبيا تغلق باب الحوار، تصريح مستفز لنظام آبى أحمد حول سد النهضة

طارق الشناوي يعلق على أزمة الهضبة مع عمرو مصطفى (فيديو)

الأهلي يكافئ حارسه محمد الشناوي بعقد تاريخي لمدة 4 سنوات

منوعات

المزيد

من مشاهير الإنترنت، قصة أنثى فرس نهر يتابعها الملايين فى تايلاند (صور)

الزوجة المطيعة، حملة نسائية في الغرب تروج لفكرة ست البيت التقليدية

حراس الحقيقة، قصة نصب تذكاري يخلد أسماء 551 صحفيًا عراقيا قتلوا خلال عقدين

مغارة على بابا، لحظة عثور سودانيين على منجم ذهب بالصدفة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الإثنين 16-9-2024 في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2024

سعر القصدير اليوم الإثنين 16- 09- 2024 عالميا

أسعار السكر اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2024 بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح خارج القائمة.. أسرع 5 لاعبين في الدوري الإنجليزي هذا الموسم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 17 - 9- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم رجوع المسافر فى المنام وعلاقته بزوال الهم والحزن

الإفتاء: قراءة القرآن مصحوبة بالآلات الموسيقية والتغني به محرم شرعًا

المزيد
الجريدة الرسمية