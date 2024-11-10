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صحة ومرأة

لأصحاب حساسية اللاكتوز، حليب الصويا بديل نباتي للألبان ذو قيمة غذائية عالية

حليب الصويا
حليب الصويا

فوائد حليب الصويا، حليب الصويا من الألبان النباتية التى تحضر من فول الصويا وله فوائد عظيمة وهو مناسب لأصحاب حساسية اللاكتوز.

وفوائد حليب الصويا، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناوله.

أهمية تناول حليب الصويا 

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن حليب الصويا من البدائل النباتية المشهورة لحليب الأبقار، وهو مصنوع من فول الصويا ويُستخدم في العديد من الثقافات كخيار غذائي صحي، ويشتهر حليب الصويا بفوائده الصحية العديدة بفضل احتوائه على العديد من العناصر الغذائية الهامة.

عناصر غذائية مهمة موجودة في حليب الصويا 

وأضاف السيد، أن حليب الصويا مصدر جيد لعدد من الفيتامينات والمعادن الضرورية مثل الفيتامينات B، D، والكالسيوم، والفيتامين D مهم لصحة العظام والجهاز المناعي، بينما يساعد الكالسيوم في تقوية العظام والأسنان.

فوائد حليب الصويا 
فوائد حليب الصويا 

فوائد حليب الصويا للصحة 

وتابع، أن من فوائد حليب الصويا:

  • حليب الصويا من أغنى المصادر النباتية بالبروتين، وهو يحتوي على كميات كبيرة من البروتين عالي الجودة الذي يشمل جميع الأحماض الأمينية الأساسية، هذا يجعله بديل ممتاز للأشخاص الذين يتبعون حمية نباتية أو يعانون من حساسية الألبان، حيث يمكن أن يساعد في بناء العضلات والحفاظ على الصحة العامة.
  • مصدر جيد للأحماض الدهنية غير المشبعة، فحليب الصويا يحتوي على دهون غير مشبعة، وهي دهون صحية مفيدة لصحة القلب، والأحماض الدهنية مثل الأوميجا 3 والأوميجا 6 تلعب دور مهم في تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم، مما يساعد في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.
  • بفضل احتوائه على الألياف الغذائية، يساعد حليب الصويا في تحسين الهضم والحفاظ على صحة الأمعاء، والألياف تساهم في تقليل الإمساك وتنظيم حركة الأمعاء، مما يساهم في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.
  • يحتوي حليب الصويا على مضادات أكسدة مثل الإيزوفلافونات التي تساعد في مكافحة التجاعيد وتحسين مرونة الجلد، وتشير بعض الدراسات إلى أن تناول حليب الصويا يمكن أن يقلل من ظهور علامات الشيخوخة المبكرة ويساهم في صحة البشرة.
  • حليب الصويا يحتوي على مركبات تعرف بالإيزوفلافونات، وهي مواد شبيهة بهرمون الاستروجين، هذه المركبات يمكن أن تكون مفيدة بشكل خاص للنساء، حيث تشير بعض الدراسات إلى أنها قد تساعد في التخفيف من أعراض انقطاع الطمث وتوازن الهرمونات في الجسم.
  • يُعد بديل جيد للأشخاص الذين يعانون من حساسية الحليب، نظرا لكونه خالي من اللاكتوز، يعد حليب الصويا بديل مثالي للأشخاص الذين يعانون من حساسية الحليب أو الذين يفضلون تجنب المنتجات الحيوانية لأسباب صحية أو أخلاقية.
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