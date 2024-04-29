فوائد حليب الصويا، لصحة القلب والدماغ ولمرضى السكري

فوائد حليب الصويا، يعد حليب الصويا بديلًا جيدا لحليب البقر، خاصةً للأشخاص الذين يعانون من حساسية اللاكتوز أو يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا، كما أن فوائد حليب الصويا بشكل عام عديدة وهامة للصحة، ولمختلف أجهزة الجسم، وبشكل خاص لمرضى السكري، كما أنه يعزز عمل الذاكرة، والدماغ بشكل عام.

فوائد حليب الصويا للصحة

أكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد حليب الصويا للصحة، وفوائد حليب الصويا للنساء بشكل خاص مذهلة، ووبشكل عام لمختلف أجهزة الجسم عديدة، ومن أبرز فوائد حليب الصويا، ما يلي:

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تعزيز صحة القلب

غني بالدهون غير المشبعة "الجيدة" التي تقلل من الكولسترول الضار (LDL) وترفع الكولسترول النافع (HDL).

يحتوي على الألياف الغذائية التي تُساعد على خفض ضغط الدم.

غني بفيتامين E ومضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

الوقاية من السرطان

مركبات الأيزوفلافون الموجودة في حليب الصويا، بمكنها أن تقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي وسرطان البروستاتا.

مضادات الأكسدة الموجودة في حليب الصويا تُحارب الجذور الحرة التي تُسبب تلفًا في الخلايا وتُؤدي إلى السرطان.

صحة العظام

غني بالكالسيوم وفيتامين D، العناصر الأساسية لصحة العظام والوقاية من هشاشة العظام، كما أنه يساعد على امتصاص الكالسيوم بشكل أفضل.

التحكم في الوزن

غني بالبروتين الذي يُعزز الشعور بالامتلاء ويُقلل من الشهية.

منخفض السعرات الحرارية مقارنةً بحليب البقر كامل الدسم.

يساعد على بناء العضلات وحرق المزيد من السعرات الحرارية.

يخفف من أعراض انقطاع الطمث.

يحتوي حليب الصويا على مركبات نباتية تسمى "الإيزوفلافون" تشبه في تركيبها هرمون الإستروجين، وقد أظهرت بعض الدراسات أن تناول منتجات الصويا بانتظام قد يساعد في تقليل شدة الهبات الساخنة وتواترها خلال انقطاع الطمث.

يحسن صحة الدماغ والذاكرة

يعد حليب الصويا مصدرًا غنيًا بالعناصر الغذائية التي قد تعزز صحة الدماغ والذاكرة، ومن أهمها:

فيتامينات ب، التي تلعب دورًا هامًا في وظائف الدماغ، بما في ذلك نقل الإشارات العصبية وإنتاج الطاقة

أحماض أوميجا 3 الدهنية، الضرورية لصحة الدماغ، حيث تساعد على بناء أغشية الخلايا العصبية والحفاظ على وظائفها.

يحتوي حليب الصويا على مركبات الإستروجين النباتي، والتي قد تساعد على تحسين وظائف الدماغ والذاكرة لدى النساء، خاصة بعد انقطاع الطمث.

حليب الصويا غنيًا بمضادات الأكسدة، التي تساعد على حماية خلايا الدماغ من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

حليب الصويا للعظام

يقلل من خطر الإصابة بأمراض السكري

تلعب الألياف الموجودة في حليب الصويا دورًا هامًا في تنظيم مستويات السكر في الدم عن طريق إبطاء امتصاصه من الأمعاء.

تساهم مضادات الأكسدة الموجودة في حليب الصويا، مثل الايسوفلافون، في حماية خلايا الجسم من التلف الناتج عن الجذور الحرة، وتحسن من حساسية الأنسولين، مما قد يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري.

كما يساعد البروتين على تنظيم مستويات السكر في الدم عن طريق زيادة الشعور بالشبع والتحكم في الشهية.

يعد استبدال الدهون المشبعة في النظام الغذائي بالدهون غير المشبعة الموجودة في حليب الصويا أمرًا مفيدًا لصحة القلب والأوعية الدموية، مما قد يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري.

تحذيرات هامة:

يفضل اختيار حليب الصويا المدعم بالكالسيوم وفيتامين D.

على مرضى الغدة الدرقية استشارة الطبيب قبل تناول حليب الصويا.

قد يسبب حليب الصويا بعض الحساسية للأطفال، لذا يجب إدخاله تدريجيًا في نظامهم الغذائي.