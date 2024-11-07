محافظ الإسماعيلية: توفير خطوط لنقل الركاب إلى القنطرة شرق (صور)

محافظ الإسماعيلية وجهت فريق من المتابعة للوقوف على الوضع الحالي لمركز القنطرة شرق بالتوازي يتم بحث ودراسة كافة موضوعات جميع مراكز المحافظة وتقييم الأداء بها لتحسين الفاعلية وحل المشكلات أولًا بأول

عقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا تنفيذيًّا اليوم الخميس؛ لمتابعة كافة المشروعات بجميع القطاعات الخدمية بنطاق مركز ومدينة القنطرة شرق، ولمتابعة سير العمل بهم والوقوف على المشكلات التي قد تعوقها عن العمل بكفاءة.



الهدف من الاجتماع

يأتي ذلك بهدف تحسين معدلات العمل وإنهاء المشروعات الجارية ضمن التوقيتات المحددة مسبقًا، وذلك في إطار الحرص على تحسين جميع الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظة وخاصة مركز القنطرة شرق موضع الاجتماع.

جانب من الاجتماع،فيتو

جانب من الاجتماع،فيتو

أبرز الحضور خلال الاجتماع

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري بالمحافظة، اللواء هنري إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، الدكتور علي حطب مدير عام المكتب الفني، الدكتورة رشا فرحان مدير مكتب متابعة المحافظ، اللواء محمود شبايك رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، والدكتورة فاطمة أبو الوفا منسق مبادرة حياة كريمة بالمحافظة، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، مديري عموم مديريات الصحة، التموين والتجارة الداخلية، التضامن الاجتماعي، الطرق والنقل، الإسكان، الزراعة، وممثلي المديريات الخدمية.

جانب من الاجتماع،فيتو

جانب من الاجتماع،فيتو

عرض مكتب متابعة المحافظ

وخلال الاجتماع تم تقديم عرض لمكتب متابعة المحافظ، والذي كلف بالمرور على عدد من القطاعات الخدمية في قطاع الصحة، النظافة، التموين، التعليم، والطرق؛ للوقوف على مستوى الأداء وسير العمل.

كما تم استعراض المشروعات الجارية والحالية في قطاعات التموين، الغاز، الكهرباء، الأبنية التعليمية، الطرق، الزراعة، التضامن، الإسكان، التربية والتعليم، الشباب والرياضة والصحة والطب البيطري والتي تخدم مركز ومدينة القنطرة شرق بأكمله.

وأثناء الاجتماع، تم مناقشة عدم وجود خطوط مباشرة لنقل الركاب من مدينة الإسماعيلية وحتى مركز ومدينة القنطرة شرق، وعلى الفور وجَّه محافظ الإسماعيلية بتوفير خطوط نقل للركاب؛ تسيهلًا وتيسيرًا على مواطني القنطرة شرق.

كما تم مناقشة عدد من المعوقات التي تواجه أهالي القنطرة ومنها نقص العمالة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة شرق وعدم رصف طريق الكنيسة الإنجيلية وعدم تشغيل المجزر النصف آلي وضعف العمالة بمراكز الشباب والرياضة الواقعة بنطاق مركز ومدينة القنطرة شرق، هذا إلى جانب تأخر إصدار كارت الفلاح لبعض المزارعين بالمركز والمدينة.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية بدراسة كافة العقبات التي تواجه أهالي المنطقة من خلال لجنة مشكلة من مدير مكتب المحافظ والمكتب الفني والوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة شرق وكافة المديريات الخدمية والجهات المعنية؛ وذلك للعمل على حلها بأسرع وقت ممكن.

وأكد محافظ الإسماعيلية أن الموضوعات المتعلقة سوف يتم حلها بشكل علمي، قائم على أسس علمية سليمة ودراسات قابلة للتطبيق؛ لضمان تأدية الخدمات على أكمل وجه بما يحقق تحسين جودة الحياة للمواطن على أرض المحافظة.

وأشار أكرم إلى أنه يتم بحث مشكلات كافة المراكز والمدن وفقًا لخطة زمنية موضوعة، ومن ثم بحث مشكلات كافة قرى المحافظة؛ من أجل إنهاء كافة المشكلات التي تواجه أهالى المحافظة بالكامل بالشكل الذي يليق باسم محافظة الإسماعيلية.

كما وجَّه محافظ الإسماعيلية رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق بالتواصل المستمر مع كافة الجهات؛ للوصول لحلول المشكلات والمعوقات في وقتها ليشعر بها المواطن مؤكدًا أن الهدف الأساسي توفير خدمات للمواطنين ذات جودة وكفاءة.

ومن المقرر أن يكون هناك زيارة موسعة لمركز ومدينة القنطرة شرق خلال الأيام القليلة المقبلة.

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