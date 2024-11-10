الأحد 10 نوفمبر 2024
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محافظ الشرقية يشهد عملية إنزال مليون زريعة أسماك بلطي ببحر مويس

محافظ الشرقية يشهد
محافظ الشرقية يشهد عملية إنزال مليون زريعة أسماك بلطي

 شهد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، اليوم، عملية إنزال مليون زريعة أسماك بلطي نيلى ببحر مويس بمدينة الزقازيق كمرحلة أولى من المخصص للمحافظة بإجمالي 6 ملايين زريعة أسماك خلال خطة العام المالي 2024 /2025.

استعدادات محافظة الشرقية لموسم الأمطار

تنمية المسطحات المائية 

 وذلك بالتعاون مع جهاز حماية وتنمية البحيرات ومصايد الأسماك التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، والذي يأتي تنفيذًا لتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية نحو العمل على تطوير وتنمية المسطحات المائية بنطاق مراكز المحافظة لتوفير الأسماك بكميات كبيرة ودعم مهنة الصيد وتوفير فرص عمل للصيادين وخلق فرص عمل جديدة من الصناعات التكميلية القائمة علي مهنة الصيد.

هبة عبد التواب مديرة إدارة الثروة السمكية 

 وقالت هبة عبد التواب مديرة إدارة الثروة السمكية بالديوان العام إنه قد تم استلام دفعة جديدة من أسماك البلطي النيلي بعدد 2 مليون زريعة من إجمالي 6 ملايين زريعة تم تخصيصهم للمحافظة، منهم مليون بلطي نيلي من مفرخ صان ومفرخ العباسة تم إنزالهم اليوم ببحر مويس بمدينة الزقازيق، و٥٠٠ ألف زريعة من مفرخ صان الحجرمن المقرر إنزالهم ببحر أبو الأخضر بمركز فاقوس.

500 ألف بلطى نيلى 

 وكذلك  بجانب ٥٠٠ ألف زريعة بلطي نيلي أخرين من مفرخ العباسة سيتم إنزالهم بترعة الإسماعيلية بمركز بلبيس، مشيرة إلى أن الشرقية تُعد أول محافظة مدرجة في خطة تنمية المصايد الطبيعية لعام ٢٠٢٤م.

محافظ الشرقية 

أكد المحافظ على ضرورة الإهتمام بتنمية الثروة السمكية والتوسع فى إنشاء منافذ لتسويق الأسماك وطرحها فى الأسواق أمام المواطنين بأسعار مناسبة لتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطن البسيط وتنفيذًا لخطة الدولة المصرية وقيادتها الرشيدة بوضع ملف الإستزراع السمكى على قائمة أجندتها الوطنية باعتباره أحد محاور التنمية فى القطاع السمكى والأمن الغذائي.

الصيادون يشكرون المحافظ 

قدم الصيادون الشكر لمحافظ الشرقية لاهتمامه بتنمية الثروة السمكية والتي تعد واحدة من أهم مصادر الدخل القومي وأحد مصادر البروتين الآمن الذى يوفر الاحتياجات الغذائية داخليًا وينمي صناعات أخرى بجانبه.

المهندس فخرى عبدالنور مدير عام المفرخات 

حضر عملية الإنزال اللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، ومحمد نعمة كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس فخري عياد مدير عام المفرخات بجهاز تنمية البحيرات، وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق، وهبة عبد التواب مدير إدارة الثروة السمكية بديوان عام المحافظة

مراكز محافظة الشرقية تتسابق في تحسين مستوى الخدمات للمواطنين

مدير مفرخ صان الحجر 

 بالإضافة إلى المهندس متولي المريشي مدير مفرخ صان الحجر السمكي، والمهندس محمد عسكر مدير مكتب مصايد الزقازيق، والمهندس متولي عبد الواحد مدير مفرخ العباسة، والمهندس عليوة سلامة مدير إنتاج مفرخ العباسة، والحاج عبد الفتاح عبد النبي شيخ الصيادين بالمحافظة، وعدد من الصيادين.

 

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المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية بحر مويس بلطى نيلى مدينة الزقازيق زريعة اسماك العام المالة 2024 2025

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