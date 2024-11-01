الجمعة 01 نوفمبر 2024
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محافظات

استعدادات محافظة الشرقية لموسم الأمطار

استعدادات محافظة
استعدادات محافظة الشرقية لموسم الأمطار

كلف المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتشكيل لجان مشتركة بالتنسيق مع مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي لمراجعة بالوعات الصرف الصحي وتنظيفها من الشوائب والأتربة والتأكد من عملها بشكل جيد، والمرور على محطات الصرف الصحي.

محافظ الشرقية: الأجهزة التنفيذية تكثف جهودها للارتقاء بجميع الخدمات

الاطمئنان على كفاءة تشغيل المولدات 

يأتي ذلك للتأكد من تشغيلها بكامل طاقتها والإطمئنان على كفاءة تشغيل المولدات الكهربائية الأساسية والإحتياطية ومواتير الشفط والرفع الموجودة بكل محطة صرف، وكذلك تجهيز سيارات لشفط مياه الأمطار من الأماكن التي تشهد تجمعات الأمطار.

تفعيل العمليات الفرعية بجميع المراكز 

وشدد على تفعيل غرف العمليات الفرعية بجميع مراكز ومدن المحافظة وربطها بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة الرئيسية بالديوان العام للتعامل الفوري مع الأحداث الطارئة.

 وتنفيذًا لتكليفات محافظ الشرقية، توجه رؤساء مراكز ومدن وأحياء المحافظة للمرور الميداني على محطات وغرف وبالوعات الصرف المتواجدة بنطاق كلا في عمله للتأكد من عملها بشكل جيد.

مركز ومدينة الإبراهيمية 

 وتفقد عمرو مصطفى رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية  محطة الصرف الصحي الرئيسية ومحطة معالجة الصرف الصحي برفقة المهندسة هبه سليمان رئيس قطاع. مياه الشرب والصرف الصحي بالإبراهيمية للتأكد من جاهزية محطات الصرف الصحي والسيارات والمعدات لمواجهة التحديات المحتملة خلال موسم الأمطار. 

تعليمات السلامة والصحة المهنية 

واطمأن على إجراءات التشغيل لضمان إنتظام سير العمل بمحطات الصرف الصحي، مشددًا على الصيانة الدورية وإتباع تعليمات التشغيل القياسية وتعليمات السلامة والصحة المهنية فضلا عن التنسيق المستمر بين جميع المحطات وإدارة العمليات لضمان الإستجابة السريعة لأي طارئ قد يحدث خلال الموسم، وكذلك جاهزية معدات وسيارات شفط وكسح مياه الأمطار للتعامل الفوري مع أي طارئ.

مركز ومدينة أبو كبير 

وحرص السيد عبدالرازق رئيس مركز ومدينة أبو كبير على التنسيق مع الجهات المعنية لتضافر الجهود للتعامل الفوري مع الأحداث الطارئة وإحتمالية سقوط الأمطار 

131 غرفة صالحة لتصريف الأمطار

كما تم المرور ومراجعة تسليك (١٣١) غرفة صرف صحي بطوخ ومنطقة سوارس وتمت أعمال التطهير اليدوي والآلي بمنطقة الدمايسة والمنشية الجديدة ومساكن ابونار، كما تم تنظيف حجرات الصرف وتنظيف و تطهير بالوعات المطر والاستعداد الجيد لاحتمالية سقوط أمطار.

رئاسة مركز منيا القمح

وتوجه أشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح برفقة مدير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمنيا القمح لزيارة محطات الرفع الموجودة بنطاق دائرة المركز وعددها 25 محطة رفع بالإضافة إلى 3 محطات معالجة للتأكد من جاهزية جميع المحطات لاستقبال فصل الشتاء وجاهزية جميع المعدات الموجودة بهذه المحطات والتأكد من عمل جميع المضخات وجميع مواتير الرفع والشفط الموجودة بهذه المحطات.

التاكد من عمل جميع المولدات 

وتم التأكد من عمل جميع المولدات الموجودة بالمحطات سواء كانت مولدات رئيسية أو إحتياطية  حيث يوجد مولد إحتياطي يعمل بالسولار يعمل بكفاءة جيدة لا يقل عن جميع المحطات الموجودة سواء كانت محطات رفع أو محطات معالجة وفقا لقدرة أو الحركة الميكانيكية بها، والتأكد من نظافة جميع البيارات الموجودة بمحطات الرفع الموجودة بنطاق المدينة والوحدات المحلية وتم التشديد على إجراء أعمال الصيانة الدورية.

قطاع مياه الشرب والصرف الصحى 

وأشار رئيس مركز ومدينة منيا القمح إلى التنسيق الكامل مع قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمنيا القمح لمواجهة فصل الشتاء وجاهزية المعدات المتحركة والثابتة داخل المحطات والتدخل السريع مع الأحداث الطارئة.

رئاسة مركز ومدينة أبو حماد

وكلف صلاح سالم رئيس مركز ومدينة أبوحماد بإجراء أعمال تسليك بالوعات الصرف الصحي استعدادا لفصل الشتاء وسقوط الأمطار، مؤكدًا تواجد غرف عمليات فرعية بكل وحدة محلية قروية لمتابعة أخبار الطقس لحظة بلحظة على مدار اليوم للتعامل الفوري مع الأحداث الطارئة وشفط مياه الأمطار.

محطات الصرف الصحي بالقرين 

كما مر إيهاب خاطر رئيس مدينة القرين على محطات الصرف الصحي بالمدينة للتأكد من جاهزية المحطات وأنهم يعملون بشكل طبيعي والتأكد من تواجد عمال النوبتجية المسائية وجاهزية مولدات الطاقة وتم المرور على محطات الصرف الصحي بالقرين.

 

مدينة القنايات 

كما تابع محمد محمود رئيس مدينة القنايات أعمال تطهير بالوعات الصرف ومخرات السيول بنطاق مدينة القنايات للتأكد من عملها بشكل جيد وإزالة أي أتربة أو شوائب منها في إطار الاستعداد لاستقبال فصل الشتاء.

مركز ومدينة فاقوس 

كما  نسق محمد الأباصيري رئيس مركز ومدينة فاقوس  مع مسئولى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى للمرور على غرف صرف الأمطار لتسليكها للتأكد من عملها بكفاءة وإصلاح التالف منها بشوارع متفرقة بمدينة فاقوس.

المحاسب السيد صبحى بمركز ههيا 

وتفقد السيد صبحى رئيس مركز ومدينة ههيا محطات الرفع والصرف الصحي بالمدينة و تابع أعمال نظافة غرف صفايات الأمطار استعدادًا لفصل الشتاء.

محافظ الشرقية يوجه بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات

حى ثان الزقازيق 

كما تابع محمد أبو هاشم رئيس حي ثان الزقازيق أعمال صيانة وتسليك بالوعات وصفايات الأمطار وذلك استعدادًا لاستقبال موسم الشتاء.

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المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية رؤساء المراكز المدن والاحياء محافظة الشرقية مياه الشرب والصرف الصحي مراجعة بالوعات الصرف

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