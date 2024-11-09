السبت 09 نوفمبر 2024
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محافظات

مراكز محافظة الشرقية تتسابق في تحسين مستوى الخدمات للمواطنين

تحسين مستوى الخدمات
تحسين مستوى الخدمات للمواطنين

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن تحسين مستوى الخدمات المؤداة للمواطن على رأس أولويات الجهاز التنفيذى، موجهًا رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الجهود المبذولة على مدار اليوم لتحسين جميع الخدمات بمحافظة الشرقية  ومنها حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات والباعة الجائلين وإزالة كافة التعديات المخالفة من حرم الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة لتيسير الحركة المرورية وتحسين الصورة الحضارية للمحافظة أمام مواطنيها وزائريها .

 

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كما تم متابعة تنفيذ أعمال المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة وإزالة المعوقات التي تقف أمام تنفيذ الأعمال لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز لسرعة دخولها الخدمة وتوجيه رؤساء مراكز ومدن وأحياء المحافظة للمرور الميداني لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات والإعلانات المخالفة ومتابعة جودة السلع المعروضة بالمحال والأسواق والمخابز وكذلك إنتظام سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة وإزالة المعوقات التي تقف أمام تنفيذ الأعمال لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز لسرعة دخولها الخدمة وللإرتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.

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