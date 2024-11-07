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أخبار مصر

التفاصيل الكاملة لوفاة معلم في القاهرة خلال مشادة مع ولي أمر

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

كشف مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التفاصيل الكاملة لواقعة وفاة معلم بمدرسة الحلمية الإعدادية بنات بمنطقة الخليفة بمحافظة القاهرة، خلال مشادة مع ولي أمر تلميذة.

 وفاة المعلم بالخليفة 

وأوضح مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن ما يتم تداوله بشأن وفاة معلم في مدرسة الحلمية الإعدادية بنات بمنطقة الخليفة بسبب معلم آخر هي واقعة صحيحة، حيث إن المعلم الآخر هو ولي أمر تلميذة لكنه يعمل في مدرسة أخرى، وأن الواقعة تعود ليوم الأحد الماضي. 

وفاة معلم بمدرسة الحلمية الإعدادية بنات

وأكد مصدر وزارة التربية والتعليم أن واقعة وفاة المعلم حدثت خارج أسوار المدرسة وذلك بسبب مشادة كلامية بين الطرفين أدت إلى سقوط مدرس اللغة الإنجليزية على الأرض مغشيًّا عليه، وأنه على الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

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وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت إخطارًا من قسم شرطة الخليفة تضمن ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من المستشفى العام أفادت باستقبال مدرس في حالة حرجة وتوفي أثناء تقديم العلاج له، جراء أزمة قلبية حادة.

وبالانتقال والفحص، تبين من التحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة، أن ولي أمر الطالبة يعمل أيضًا مدرسًا لكن في مدرسة أخرى. 

العام الدراسي الجديد 2025

وبدأت الدراسة بالمدارس يوم السبت الموافق ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤، على أن تنتهي الخميس الموافق ٥ يونيو ٢٠٢٥، وذلك بـ ٣٥ أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين.

موعد بداية الفصل الدراسي الأول للعام الجديد 

وبدأ الفصل الدراسي الأول ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ وينتهي الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق ١١/ ١/ ٢٠٢٥. 

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق ٨/ ٢/ ٢٠٢٥ إلى الخميس الموافق ٥/ ٦/ ٢٠٢٥، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق ٢٤/ ٥/ ٢٠٢٥.

وتنطلق امتحانات الدبلومات الفنية السبت ٣١/ ٥/ ٢٠٢٥، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق ١٤/ ٦/ ٢٠٢٥.

وتبدأ إجازة نصف العام من يوم السبت الموافق ٢٥/ ١/ ٢٠٢٥ وتنتهي يوم الخميس الموافق ٦/ ٢/ ٢٠٢٥، على أن تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

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