حملات مراقبة المخابز بالفيوم تحرر 310 مخالفات في أسبوع

قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم: إن مديرية التموين والتجارة الداخلية، شنت حملة مكثفة على المخابز البلدية، بهدف السيطرة على سوق الخبز ومنع تجميع الدقيق المدعم، وطرحه للبيع في السوق السوداء، وأسفرت عن تحرير 310 مخالفة متنوعة.

مخالفات المخابز في قرى ومدن المحافظة

وأضاف محافظ الفيوم، أن مخالفات المخابز تنوعت ما بين تصرف وتجميع دقيق، ونقص وزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم وجود ميزان، وعدم نظافة المعجن، وعدم وجود قائمة اسعار، كما تم المرور على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وتم جرد لمحطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

إجمالي عدد المخالفات التي قررتها الحملات

وكان سامح شبل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أكد أن المديرية سبق أن شنت الأسبوع الماضي حملات على الأسواق والمخابز والمحال التجارية، واسفرت عن تحرير 249 مخالفة متنوعة، في قطاعات الأسواق والمخابز، منهم 223 مخالفة في قطاع المخابز ما بين نقص وزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم وجود ميزان.

مضبوطات تم التحفظ عليها

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه تم التحفظ على 10 أطنان أسمدة زراعية مجهولة المصدر، و 500 لتر مواد بترولية بنزين 80 وسولار بغرض تهريبها للبيع في السوق السوداء، و 150 كيلو جرام لحوم مفروم وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، و50 كيلو جرام لحوم فاسدة، و20 جوال سماد زراعي يوريا محظور تداوله خارج الجمعيات الزراعية، و328 عبوة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية، و35 كيلو توابل فاسدة، و756 قطعة اعشاب منتهية الصلاحية، و37 جوال دقيق بلدي مدعم مخصص للمخابز البلدية، و255 عبوة مواد غذائية فاسدة، و120 علبة سجائر بدون فواتير.

قرارات النيابات المختصة

وتحررت المحاضر اللازمة وتم العرض على النيابات المختصة، وقرر وكلاء النيابة كل في دائرته سحب عينات من السلع المتحفظ عليها لتحليلها بمعامل وزارة الصحة، وتشكيل لجنة بإشراف النيابة المختصة لإعدام السلع الفاسدة والتخلص منها بمدفن صحي آمن، وتولت التحقيق.

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