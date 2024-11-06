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محافظات

محافظ الفيوم يقود حملة لرفع إشغالات المقاهي والمحال التجارية

حملة لإزالة الاشغالات
حملة لإزالة الاشغالات بالفيوم، فيتو

 شنت الإدارة المحلية لمحافظة الفيوم، حملة ليلية مكبرة على رأسها المحافظ الدكتور أحمد الأنصاري، استهدفت رفع إشغالات المقاهي والمحال التجارية بنطاق مدينة الفيوم، لتحقيق الانضباط وتيسير الحركة المرورية، والحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري لعاصمة المحافظة، بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ.

نطاق حملة رفع الإشغالات

 شملت الحملة، شوارع أحمد شوقي، والنبوي المهندس، وجمال عبد الناصر، وسعد زغلول، ومناطق السهراية، والحادقة، والفنية، وباغوص، ودله، كما شملت الطريق الدائري، ومحور دار الرماد.

 وجه محافظ الفيوم، برفع إشغالات إحدى المقاهي بمنطقة الحادقة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، كما وجه برفع سيارة ملاكي وجرار زراعي بمقطورة، استغلا الجزيرة الوسطى بمحور دار الرماد، كجراج دون وجه حق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المقاهي المخالفة بطول محور دار الرماد، وغلق المخالف منها، ورفع ومصادرة جميع الإشغالات من الجزيرة الوسطى، تحقيقًا للانضباط بالشارع وعدم إزعاج قاطني العمارات السكنية القريبة.

غلق معرضين للسيارات يعملان بدون ترخيص

وأصدر محافظ الفيوم قرارا بغلق وتشميع معرض سيارات بشارع جمال عبد الناصر، ومعرض آخر بشارع سعد زغلول، لعدم وجود رخصة للمنشأتين، وعدم استيفاء إجراءات الحماية المدنية، بالإضافة إلى غلق معارض السيارات المخالفة بالمدينة.

وأكد محافظ الفيوم، على المتابعة المستمرة من مجلس المدينة، ووحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، للتأكد من التزام المنشآت التي تم غلقها بتنفيذ القرارات.

متابعة مستمرة لتنفيذ القرارات

 ووجه بغلق جميع معارض السيارات المخالفة بشارعي جمال عبد الناصر وسعد زغلول، لحين تقنين أوضاعها واستيفاء إجراءات الترخيص ومراعاة اشتراطات الحماية المدنية، واستمرار الحملات والمتابعة الميدانية للتأكد من مدى التزام المقاهي والمحال التجارية، ورفع إشغالاتها المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، لأنه لا أحد فوق القانون، ولا مكان للمتقاعسين عن أداء مهام العمل المنوطة بهم، تحقيقًا لهيبة الدولة وإعلاءً للقانون، وكذا تحقيق الانضباط بالشارع وتيسير الحركة المرورية، والحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري.

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