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محافظات

محافظ الفيوم: إزالة 7 حالات تعد على الأرض الزراعية بمركز سنورس

إزالة تعديات على
إزالة تعديات على الأرض الزراعية بالفيوم، فيتو

 قال محافظ الفيوم، الدكتور أحمد الأنصاري، إن الجهاز التنفيذي لمركز ومدينة سنورس بمحافظة الفيوم، شن حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، بالبناء المخالف، بالتنسيق مع مديرية الزراعة، ووحدة المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة، حفاظا على الرقعة الزراعية، وإنفاذ القانون للحفاظ على هيبة الدولة.

تفاصيل إزالة سلع حالات تعد على الأراضي الزراعية بالبناء المخالف

 وكانت حملة من الجهاز الإداري لمركز سنورس، قد تسلمت 7 قرارات إزالة لحالات تعدٍ بالبناء على الأراضى الزراعية بقرية الشوبك التابعة لمركز سنورس، منها 4 حالات لأسوار بالبلوك الأبيض بارتفاع 1.5 متر حول الأراضي الزراعية على مساحة 8 قراريط، و3 مبان بالبلوك الأبيض على مساحة قيراط ونصف من الأراضي الزراعية، وتم إزالة جميع التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

التشديد على تنفيذ القانون في حالات التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء

 وأكد محافظ الفيوم، أنه لا تهاون مع حالات التعدي على الأراضي الزراعية، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، موجهًا بتكثيف المرور الميداني بمختلف الوحدات المحلية على مستوى المحافظة، والمتابعة الدورية المستمرة لرصد أية أبنية أو تعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها على الفور، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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