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محافظات

تموين الفيوم تشن حملات مكبرة على أسواق القرى والمراكز

حملات مكبرة علي أسواق
حملات مكبرة علي أسواق القرى والمراكز، فيتو

قال سامح شبل عبد الرازق وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إن أجهزة المديرية الرقابية والإدارات التموينية بالمراكز شنت حملات  مكبرة في توقيت واحد، على الأسواق والمخابز والمحال التجارية، بهدف السيطرة علي الأسواق، ومنع طرح أي سلع مهربة أو مجهولة المصدر للتداول، ومواجهة جشع بعض التجار.

 

نتائج الحملات على القرى والمدن

وقد أسفرت الحملات عن 154 مخالفة متنوعة للمخابز، منها  22 محضر نقص وزن، و32 مخالفة مواصفات، ومخالفة عدم وجود سجل، ومخالفة عدم وجود ميزان، و97 مخالفة أخرى متنوعة.

كما تم التحفظ علي  450 كيلوجرام  دقيق مدعم محملة على تروسيكل، قبل تهريبها للسوق السوداء، و36 كيلوجرام بط فاسد وغير صالح للاستهلاك الآدمي بأحد محلات بيع الدواجن الحية، وتم التحفظ أيضا علي 11.7 كيلوجرام لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بأحد محلات الجزارة، و320 علبة سجائر صيني بدون فواتير، منا تم التحفظ على 172 كيلو لحوم  غير صالحة للاستهلاك الآدمي محمله على أحد التريسكلات بدائرة مركز الفيوم، و90 كيلوجرام أسماك ماكريل متحللة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي والحيواني.

 

تكثيف الرقابة على الأسواق والمحال التجارية

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد على الإدارات والأجهزة الرقابية التابعة له بضرورة تكثيف الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات،  حتي تتمكن مديرية التموين والتجارة الداخلية من المواجهة الحازمة لجشع بعض التجار، وتحقيقًا لمصلحة المواطن.

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