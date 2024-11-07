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نائب محافظ الفيوم والسكرتير العام المساعد يبحثان 55 شكوى بلقاءات خدمة المواطنين

لقاء نائب محافظ الفيوم
لقاء نائب محافظ الفيوم لخدمة المواطنين، فيتو

كلف الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، بعقد لقاءات دورية لخدمة المواطنين بمختلف مراكز المحافظة،  تخفيفًا عن المواطنين، ولكي يعفيهم من متاعب السفر وتكاليف المواصلات للانتقال من قراهم إلى ديوان عام المحافظة لعرض شكاويهم.

لقاءات نائب محافظ الفيوم لخدمة المواطنين

وتنفيذًا للتكليف عقد نائب المحافظ، لقاءًا لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية لقرية زاوية الكرادسة، التابعة لمركز الفيوم، بحضور خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، بحث خلال اللقاء 23 شكوى ومطلب لأهالي المركز والقرى التابعة، ووجه بسرعة بحث جميع المطالب والمشكلات، بالتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم الحلول الإيجابية لها.

لقاء السكرتير العام المساعد

كما عقد سكرتير عام محافظة الفيوم المساعد، لقاءً لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، بحضور الدكتور أحمد ثابت رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة، ومديري الإدارات الخدمية، وبحث خلاله 32 حالة.

نوعيات الشكاوي في لقاءات خدمة المواطنين بالمراكز

وتنوعت المطالب والشكاوى التي تم بحثها بمركزي الفيوم وإطسا، بين طلبات توفير معاش تكافل وكرامة، ومساعدات للأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، وتوفير مشروعات صغيرة بالتنسيق مع فرع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص للشباب من الجنسين، بالتنسيق مع مديرية العمل، بالإضافة إلى بحث مطالب عدد من المواطنين، بشأن تراخيص البناء والمحال التجارية والأكشاك المستوفاة للشروط، وبحث عدد من المشكلات المتعلقة بالقطاعات الخدمية والتنموية على أرض المحافظة.

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وفى نهاية القافلة قدم أهالي القرية الشكر لجامعة الفيوم على الجهود المبذولة في القافلة.

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