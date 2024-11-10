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مثل الهواتف والتلفزيونات، المقلاة الهوائية جاسوس جديد بكل منزل

المقلاة الهوائية،
المقلاة الهوائية، فيتو

أظهرت دراسة بحثية جديدة أن المقلاة الهوائية يمكن أن تتحول إلى جاسوس في منزلك، يترصد بياناتك الشخصية ويستمع إلى محادثاتك اليومية لإرسال المعلومات إلى الشركات المصنعة.

 المقلاة الهوائية جاسوس جديد بكل منزل 

وبحسب ما ورد بصحيفة "ديلي ميل" Daily Mail البريطانية، فقد أخضع الخبراء للتحليل 3 أنواع من المقالي الهوائية من ثلاث علامات تجارية مختلفة تباع في بريطانيا.

وصنفت معايير تصنيف هذه المقالي عبر 6 فئات، وهي: الموافقة، والشفافية، وأمن البيانات، وتقليل البيانات، والتتبع وحذف البيانات.

وبناء على هذه التقييمات، أعطى الباحثون كل منتج درجة خصوصية عامة، بعدما كشف التحليل أن المنتجات الثلاثة تعرف الموقع الدقيق لعملائها، وتريد الحصول على إذن لتسجيل محادثاتهم الهاتفية.

قدرة المقلاة الهوائية على جمع البيانات الشخصية للمستهلكين

واعتبر الخبراء أن هذه النتيجة أظهرت قدرة الشركات المصنِعة للمقالي الهوائية الذكية على جمع البيانات الشخصية بكل سهولة من المستهلكين الذين غالبًا ما يعطون بياناتهم بشفافية ومن دون التعمّق في خطورة الأمر.

هذا إلى جانب قدرة المقلاة الكهربائية على التنصت على المحادثات اليومية وإرسال المعلومات مباشرة إلى الشركة المصنعة من خلال تطبيقاتها على الهواتف الذكية، وكذلك الحصول على إذن لتسجيل محادثاتهم الهاتفية، ففي عصر الذكاء الاصطناعي، لا يوجد شيء اسمه خصوصية.

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