نشرة الأخبار، الكشف عن جنسية جاسوس أبلغ تل أبيب بمعلومات موقع حسن نصر الله، وإسرائيل اغتالته بـ 85 قنبلة وطائرة F16

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

بحضور السيسي، الداخلية تحتفل بتخريج دفعة من كلية الشرطة، اليوم

تشهد أكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة والضباط المتخصصين لدفعة 2023/ 2024، بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وأعضاء هيئة الشرطة ولفيف من قادة وضباط القوات المسلحة، وممثلين من عدة وزارات وأهالي الطلاب.

إعلام فرنسي يكشف جنسية جاسوس أبلغ إسرائيل بمعلومات موقع حسن نصر الله

نقلت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية عن مصدر أمني لبناني، قوله إن جاسوسا إيرانيا زود إسرائيل بمعلومات عن موقع زعيم حزب الله حسن نصر الله، قادت إلى اغتياله الجمعة.



إيران تدعو لاجتماع طارئ لمجلس الأمن إثر اغتيال نصر الله

أفادت وسائل إعلام عربية، بأن إيران وجهت دعوة لمجلس الأمن الدولي لاجتماع طارئ إثر اغتيال نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، في الغارة التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية في بيروت.



وزير الخارجية: حذرنا مرارًا من نوايا التصعيد وجر المنطقة لحرب إقليمية

أكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي: “حذرنا مرارًا من نوايا التصعيد وجر المنطقة لحرب إقليمية، وندين أي عمل من شأنه انتهاك السيادة في لبنان، والقصف المتكرر للضاحية الجنوبية في لبنان”.



إسرائيل تمهد لعمل بري في لبنان، وإيران تطالب بإدانة "العدوان الإرهابي"

كشفت مصادر أمريكية أن إسرائيل تحدثت عن احتمال القيام بعملية برية في لبنان، وقد أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ذلك، إذا لزم الأمر.

وذكر بيتر ليرنر، لشبكة "CNN"، أن الجيش يستعد لعمليات برية محتملة في لبنان.



آلاف المتظاهرين يحاولون اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد (فيديو)

حاول آلاف المتظاهرين العراقيين اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد، أمس السبت، حسب مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، تنديدا باغتيال إسرائيل لزعيم حزب الله حسن نصر الله في بيروت، الجمعة.

أحدث استطلاعات الرأي: ترامب وهاريس متعادلان

كشفت أحدث استطلاعات الرأي لوسائل الإعلام الأمريكية أن المرشحة الديمقراطية، نائبة الرئيس كامالا هاريس، والمرشح الجمهوري، الرئيس السابق دونالد ترامب، لا يزالان متعادلين في ولايات رئيسية، يمكن أن تحدد مسار السباق، وذلك قبل أسابيع فقط من يوم الانتخابات.



طرح كراسات شروط شقق الحجز الفوري بالمدن الجديدة

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح ١٦٤٥ وحدة سكنية متنوعة بمساحات تصل إلى (161م2)، بأنظمة سداد ميسرة بنظام الحجز الفوري من خلال أجهزة 8 مدن جديدة، وإتاحة كراسات الشروط والمواصفات بأجهزة المدن المطروح بها الوحدات بداية من اليوم الأحد.



بعتك بأرخص تمن، شيرين عبد الوهاب توجه رسالة مؤثرة لشقيقها

اعتذرت الفنانة شيرين عبد الوهاب لشقيقها محمد بعد خلافاتهما التي انتشرت خلال الآونة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.

وكتبت "شيرين" تدوينة عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي: "في ناس كتير مش عارفين سبب الزعل مع أخويا؛ عشان في يوم خيّرني بينه وبين اللي كنت متجوزاه".



مهرجان الجونة السينمائي يكشف تفاصيل دورته السابعة في مؤتمر صحفي اليوم

تعقد إدارة مهرجان الجونة السينمائي، في تمام الحادية عشرة والنصف صباح اليوم الأحد، مؤتمرا صحفيا بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، للكشف عن تفاصيل الدورة السابعة من عمر المهرجان، والمقرر إقامتها بمدينة الجونة في الفترة من 24 أكتوبر المقبل وحتى 1 نوفمبر 2024.



هشام يكن يصدم الزملكاوية بشأن صحة ركلة جزاء الأهلي أمام الزمالك

علَق هشام يكن نجم نادي الزمالك السابق، على الفوز الذي حققه الأبيض على الأهلي في لقاء تحديد بطل كأس السوبر الإفريقي بركلات الترجيح، مساء أمس الأول الجمعة.

وقال: “ركلة جزاء الأهلي التي تحصل عليها أكرم توفيق لاعب وسط الأحمر، صحيحة، نتيجة تدخل حمزة المثلوثي على لاعب الأحمر، وكانت هناك ركلة أخرى للزمالك لصالح نبيل عماد دونجا، لم يتم احتسابها”.

ناصر منسي: من صغري زملكاوي، وعمرو أديب يعلق: كلهم بيقولوا كده (فيديو)

وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة للاعب نادي الزمالك ناصر منسي بعد مساهمته القوية في فوز الأبيض بالسوبر الإفريقي، قائلا: "كانوا بيفكروا يبيعوك يا ناصر أنت قاعد أوعى يا ناصر تمشي ولا تروح هناك".

روح الفانلة السوداء، تعليق ناري لـ عمرو أديب بعد فوز الزمالك بالسوبر الإفريقي

علق الإعلامي عمرو أديب، على فوز نادي الزمالك بكأس السوبر الإفريقي على حساب النادي الأهلي، في مباراة حسمت بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي 1/1.

مشكلة الاستهانة والتقليل من الزمالك

وقال عمرو أديب خلال برنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”: "لو كان فيه حاجة تتعلمها من ماتش إمبارح هي الآتي، أوعى تقلل من حجم الزمالك أوعى تفتكر إن الزمالك لقمة طرية أو ممكن تتريق عليه أو تعتبره فريق سهل".



سقوط أمطار خفيفة على هاتين المنطقتين اليوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية وجود فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية على مدينتين "السلوم، مطروح" على فترات متقطعة.

