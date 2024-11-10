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اقتصاد

انخفاض أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأحد

أسعار الدواجن اليوم
أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق، فيتو

 أسعار الدواجن اليوم، سجلت أسعار الدواجن تباينًا ملحوظًا في الأسواق اليوم الأحد 10 نوفمبر 2024؛ إذ انخفض سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو جنيهين مقابل استقرار أسعار البلدي، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية. 

 

أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

وتستعرض «فيتو» سعر كيلو الفراخ البيضاء، اليوم الأحد 10 نوفمبر 2024 في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، وفي المحال التجارية، إلى جانب سعر الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية. 

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أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق، فيتو

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن

 البداية مع أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 73 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق.

سعر كيلو الفراخ البلدي في بورصة الدواجن

 وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 92 جنيهًا إلى 93 جنيهًا.

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أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق، فيتو

سعر الفراخ البيضاء في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

وعن أسعار الدواجن البيضاء للمستهلك، اليوم الأحد، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 85.2 جنيه، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء بين 80 جنيهًا إلى 100 جنيه للكيلو للمستهلك.

أسعار الدواجن البلدي للمستهلك وفقًا للبوابة الحكومية

أما عن  سعر الدواجن البلدية اليوم الأحد، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 118 جنيهًا للكيلو للمستهلك، وتراوح سعر كيلو الدواجن بلدي بين 105 جنيهات إلى 130 جنيهًا للمستهلك.

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انخفضت جنيهين، أسعار الدواجن اليوم الأحد 10-11-2024 في محافظة الفيوم

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أسعار الدواجن اليوم السبت 9 نوفمبر 2024

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