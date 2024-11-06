محافظ الفيوم يشهد التصويت الإلكتروني لانتخابات الاتحادات الطلابية

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عمليات التصويت الإلكتروني لانتخابات الاتحادات الطلابية للمرحلتين الإعدادية والثانوية "عام ـ فني"، على مستوى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالفيوم للعام الدراسي 2024 /2025، التى أجريت بمركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، كأول تجربة من نوعها على مستوى محافظات الجمهورية، كما حضر التصويت الدكتور محمد التوني نائب المحافظ.

التصويت الإلكتروني للاتحادات الطلابية نواة لفكرة أكبر

وقال محافظ الفيوم، إن تجربة الانتخابات الإليكترونية، وإن كانت بسيطة، إلا أنها تعد نواة لفكرة أكبر في ظل التحول العالمي للتكنولوجيا، مثمنًا جهود كافة العاملين بمديرية التربية والتعليم، وإداراتها المختلفة على مستوى المحافظة، لما يبذلونه من جهد للارتقاء بالعملية التعليمية على أرض المحافظة، لافتًا إلى انتشار المدارس المجهزة بالتكنولوجيا بكافة ربوع المحافظة، ولم تقتصر عمليات التطوير ورفع الكفاءة على مدارس المدن والمراكز وحدها، بل امتدت لتشمل المدارس بالقرى والنجوع.

توصيات محافظ الفيوم للطلاب

ووجه محافظ الفيوم، الطلاب بضرورة الاستفادة بكل الفرص المتاحة، وبذل المزيد من الجهد، والاجتهاد والمثابرة في التحصيل العلمي والدراسي، والتحلي بالخلق القويم والقيم الطيبة، لأن من يحرك العالم هم المتميزون فى مختلف المجالات، خاصة مجال العلم والتكنولوجيا، وأن قيمة الشعوب تقاس بما تمتلكه من كفاءات علمية متميزة.

انتخابات إلكترونية لأول مرة في مصر

فيما قال الدكتور خالد القبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أن إجراء عمليات التصويت إليكترونيًا لانتخابات الاتحادات الطلابية للمرحلتين الإعدادية والثانوية "عام ـ فني"، للعام الدراسي 2024 /2025، تعد المرة الأولى على مستوى الجمهورية التى تجرى فيها الانتخابات إليكترونيًا، في إطار تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وبما يسهم فى دقة النتائج وسرعة إعلانها، والبعد عن النمطية واستخدام البطاقات الورقية في التصويت.

تشكيلات مكاتب الاتحادات الطلابية بالإدارات والمديرية

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أن انتخابات الاتحادات الطلابية للمرحلتين الثانوية "عام ـ فني" والإعدادية بالفيوم، يشارك بها هذا العام 14 طالبًا وطالبةً لكل مرحلة من المرحلتين، لاختيار أمين وأمين مساعد بكل إدارة تعليمية بالمرحلتين، وأمين وأمين مساعد لكل مرحلة على مستوى المحافظة، و5 مقرري لجان "علمي، واجتماعي، ورياضي، وثقافي، وفني"، ويتم تشكيل المكتب التنفيذي بالمحافظة لكل مرحلة بالطلاب والطالبات المنتخبين، كما سيتم مشاركة أعضاء المجلسين، بمجلسي الاتحادات الطلابية للمرحلتين الإعدادية والثانوية على مستوى الجمهورية، الذين سيتم التصويت فيما بينهما لاختيار الأمين والأمين المساعد، ومقرري اللجان، وأعضاء المجلس على مستوى الجمهورية للمرحلتين.

نتائج انتخابات المرحلة الثانوية

يذكر أن التصويت الإلكتروني لانتخاب اتحاد طلاب المرحلة الثانوية "عام ـ فني" على مستوى محافظة الفيوم لعام 2024 /2025، أسفرت عن اختيار الطالب محمود أيمن محمد، بمدرسة جمال عبدالناصر الثانوية العسكرية، التابعة لإدارة غرب الفيوم التعليمية، أمينًا عامًا لاتحاد طلاب المحافظة للمرحلة الثانوية، والطالبة يسرا أسامة رشاد، بمدرسة لطفى سليمان الثانوية بنات، التابعة لإدارة سنورس التعليمية، أمينًا مساعدًا، والطالب محمد هاني حسن، بمدرسة المستقبل التجريبية المتميزة للغات، التابعة لإدارة شرق الفيوم التعليمية، مقررًا للجنة العلمية، والطالبة سلمى محمد شعبان، بمدرسة أبشواي الثانوية المشتركة، التابعة لإدارة أبشواي التعليمية، مقررًا للجنة الاجتماعية، والطالبة ميادة سعيد صبحي، بمدرسة خدمات دمو للشئون الفندقية والخدمات السياحية، التابعة لإدارة شرق الفيوم، مقررًا للجنة الثقافية، والطالبة شروق عبدالراضي عبدالله، بمدرسة منشاة الجمال الثانوية المشتركة، التابعة لإدارة طامية التعليمية، مقررًا للجنة الفنية، والطالب محمد محمود عبد الحفيظ، بمدرسة أبوكساه الصناعية بنين، التابعة لإدارة أبشواي التعليمية، مقررًا للجنة الرياضية.

نتائج انتخابات المرحلة الاعدادية

كما أسفرت عمليات التصويت بالمرحلة الإعدادية بالفيوم، عن اختيار الطالب عبد الله عادل عبدالله، بمدرسة المرحوم المهندس فتحى الهاين الإعدادية، التابعة لإدارة يوسف الصديق التعليمية، أمينًا عامًا للمرحلة الإعدادية على مستوى المحافظة، والطالبة سما وحيد صابر، بمدرسة 6 أكتوبر الإعدادية بنات، التابعة لإدارة غرب الفيوم التعليمية، أمينًا مساعدًا، والطالب عز الدين محمد جابر، بمدرسة منية الحيط الإعدادية بنين، التابعة لإدارة إطسا التعليمية، مقررًا للجنة العلمية، والطالبة رغد على يوسف، بمدرسة الشهيد مصطفى أحمد أحمد، التابعة لإدارة شرق الفيوم التعليمية، مقررًا للجنة الاجتماعية، والطالب معاذ أيمن محمود، بمدرسة مطرطارس الإعدادية بنين، التابعة لإدارة سنورس التعليمية، مقررًا للجنة الثقافية، والطالبة سلمى محمد إمام، بمدرسة حافظ عبدالعزيز الإعدادية، التابعة لإدارة إطسا التعليمية، مقررًا للجنة الفنية، والطالب حمزة مصطفى محمد، بمدرسة المستقبل التجريبية المتميزة للغات، التابعة لإدارة شرق الفيوم التعليمية، مقررًا للجنة الرياضية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.